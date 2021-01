Fernando Alonso: «Ich fühle mich jung und bereit»

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso ist nach Eigenaussage bereit für seine Rückkehr in die Königsklasse. Der ehrgeizige Spanier blickt noch einmal auf seine GP-Pause zurück.

Mit Alpine F1 – dem bisherigen Renault-Werksteam – wagt Fernando Alonso einen neuen Anlauf in der Formel-1-WM. Der 32-fache GP-Sieger, der mit den Franzosen 2005 und 2006 im WM-Titelkampf triumphiert hat, fehlte die letzten beiden Jahre in der Startaufstellung der Königsklasse, weil er sich anderen Motorsport-Projekten widmete.

So nahm Alonso mit Erfolg an der Langstrecken-WM teil, und gewann in deren Rahmen gleich zwei Mal im prestigeträchtigen 24h-Rennen von Le Mans. Zudem bestritt er das Langstreckenrennen in Daytona und die Rallye Dakar 2020. Und genau diese Einsätze waren der Grund für seine Formel-1-Auszeit, wie er im «WTF1»-Podcast gesteht.

«Ich hatte zu viele Dinge im Kopf, die nichts mit der Formel 1 zu tun hatten, die WM war damals nicht so attraktiv für mich, sie hatte nicht so viel zu bieten wie die anderen Serien», erklärt der 39-Jährige. «Ich hatte einfach andere Sachen im Kopf, dachte an die IndyCar-Serie und mein Ziel, die Triple Crown des Motorsports mit einem Sieg beim Indy 500 zu vervollständigen. Ich wollte auch in der WEC so gut wie möglich abschneiden, und 2019 gab es eine Terminkollision zwischen dem Australien-GP und Sebring.»

«Ich wollte die Langstrecken-WM gewinnen und zum zweiten Mal in Le Mans antreten. Ich hatte auch das Rolex 24 in Daytona mit Cadillac im Sinn und ich dachte darüber nach, die Dakar auszuprobieren», zählt Alonso auf. «Es waren einfach zu viele Dinge, die nichts mit der Formel 1 zu tun hatten. Und deshalb sagte ich mir: ’Es ist besser, jetzt aufzuhören. Ich weiss nicht, ob ich nach der Regeländerung 2021 zurückkomme, deshalb sagen wir mal, es ist mein letztes Rennen’», erinnert er sich.

Dass die Regeländerung auf 2022 verschoben wurde, stört den Rückkehrer nicht. «Nachdem ich alle Herausforderungen gemeistert und nur das Indy 500 verpasst habe, dachte ich, dass der richtige Zeitpunkt für die Rückkehr gekommen ist, auch wenn die Regeln erst auf 2022 hin geändert werden. Ich fühle mich gut, jung und bereit, lasst es uns also noch einmal versuchen», erklärt Alonso kämpferisch.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi