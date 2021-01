Toto Wolff Corona-positiv, Hamilton-Vertrag kommt

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff enthüllt, dass er positiv auf Corona getestet worden war und sich in Kitzbühel zehn Tage lang in Quarantäne befand. Mit dem neuen Vertrag für Lewis Hamilton geht’s voran.

Toto Wolff hatte Corona. Dies hat der Wiener Mercedes-Teamchef bei einem Interview in der ORF-Sendung «Sport am Sonntag» enthüllt. «Wir wollten einige Tage in Kitzbühel verbringen, und aus heiterem Himmel wurde ich positiv getestet. Also haben wir zehn Tage in Isolation verbracht. Zum Glück gab es keine Symptome. Nun haben wir die Quarantäne hinter uns und können uns wieder ganz auf die Formel 1 konzentrieren.»

Dazu gehört der neue Vertrag für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton. Wolff weiter: «Es geht um Details, die Anwälte sind heftig am Arbeiten. Spätestens vor Bahrain müssen wir dann einmal irgendwann etwas unterschreiben. Aber wir machen es den Anwälten nicht gerade einfach. Wir argumentieren über Zoom und werfen ihnen dann neue Bälle zu. So läuft das nun mal mit Verhandlungen. Man kommt aus verschiedenen Ecken und näher sich einander an.»

Wolff scherzt: «Ich habe ihm schon damit gedroht, dass ich mich ins Auto setze.»



In England wird darüber spekuliert, dass Mercedes den jungen George Russell als Druckmittel verwende. Der Mercedes-Junior hatte als Hamilton-Ersatz im Sakhir-GP erstklassige Arbeit geliefert: Um ein Haar hätte er die Pole-Position erobert, und im Rennen kostete ein Boxenstopp-Patzer von Mercedes den möglichen Sieg.



Toto Wolff verneint jedoch, dass Russell bei den Gesprächen mit Hamilton eine Rolle spiele: «Wir haben die Karte Russell nie ausgespielt. Bei unserer langjährigen Partnerschaft geht es nicht darum, dass man irgendwelche Drohgebärden an den Tag legt. Russell hat damals seine Arbeit hervorragend gemacht, und ich bin überzeugt davon, dass er eines Tages in einem Top-Auto sitzen wird.»



«Wir werden eines Tages die Füllfeder zücken. Wir haben eine wirklich solide Basis in unserer Beziehung, wir haben grosse Erfolge miteinander gefeiert, und das wollen wir auch in Zukunft tun. Aber wenn man sich nicht sieht, kann man auch schwerlich etwas unterschreiben.»



Lewis Hamilton wurde nach dem Bahrain-GP positiv auf Corona testete und fehlte beim darauffolgenden WM-Lauf von Sakhir. Beim WM-Finale Mitte Dezember war er wieder dabei. Derzeit befindet sich der 95fache GP-Sieger beim Höhentraining in Colorado (USA).

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi