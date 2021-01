Toto Wolff (Mercedes): Nur zwei Jahre mit Hamilton?

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff glaubt nicht daran, dass es mit Superstar Lewis Hamilton einen Dreijahresvertrag geben wird. Aber der Wiener verspricht zum neuen Abkommen mit dem Briten: «Es kommt bald.»

Es bleibt eine Kuriosität: Der einzige Formel-1-Rennfahrer aus dem für 2021 geplanten Startfeld ohne einen Vertrag, das ist ausgerechnet Superstar Lewis Hamilton. Der inzwischen siebenfache Weltmeister sagte zu seinem neuen Vertrag für Mercedes im Oktober: «Normalerweise planen wir für drei Jahre, aber natürlich befinden wir uns in einer anderen Situation. Will ich für drei weitere Jahre weitermachen? Das ist eine der Fragen, und es sind noch viele, viele Fragen offen, die beantwortet werden müssen. Aber eines steht fest – ich sehe meine Arbeit hier noch nicht als beendet an.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt nun: «Es gibt noch keine News, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Wir wissen, die Deadline ist der Tag, an dem wir zu den Wintertests nach Bahrain reisen, aber bis dann werden wir schon alles in trockenen Tüchern haben. Ich gehe davon aus, dass bald etwas passiert.»

Klar fragen sich viele Fans: Wieso dauert das dieses Mal so lange? Der Wiener gegenüber RTL: «Wir haben ein Band, das über ein professionelles Arbeitsverhältnis weit hinausgeht, uns verbindet eine Freundschaft. Lewis ist für unser Team und die Marke Mercedes unheimlich wichtig.»

«Aber die Landschaft verändert sich gerade. Wir haben auch im nächsten Jahr einen riesigen regulatorischen Wechsel. Wir haben den Kostendeckel, der uns als grösseres Team natürlich voll trifft. Das sind alles Faktoren, die bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Und dann geht’s ins Detail. Aber wir wollen uns da auch nicht unter Druck setzen lassen. Das muss ein vernünftiges Abkommen sein, und davon sind wir nicht mehr weit entfernt.»



Zur Vertragsdauer sagt Wolff: «Ich gehe nicht davon aus, dass Lewis drei Jahre bleiben wird. Wir sehen in der nahen Zukunft eine Entwicklung, nicht nur mit dem Kostendeckel, sondern auch mit diesem technischen Regelwechsel, wo man die Augen offen behalten muss. Wir sind am Diskutieren, was die richtige Dauer ist.»



Über George Russell als möglichen Hamilton-Nachfolger meint Wolff: «Russell wird sich eine Rolle spielen in unserer künftigen Aufstellung. Er muss einfach ein wenig Vertrauen und Geduld haben. Heute konzentrieren wir uns auf unsere Piloten Valtteri und Lewis, was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber mir ist es wichtig zu betonen: Wir haben in den Verhandlungen mit Hamilton die Karte Russell mit seinem sensationellen Auftritt in Bahrain nie gespielt. Dazu haben wir eine zu starke Verbindung. Es geht einfach darum, die beste Entscheidung für Lewis und das Team zu treffen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi