Stefano Domenicali: Zwei Bahrain-GP als Plan B

​Um in der unberechenbaren Corona-Pandemie flexibel zu bleiben, weil weitere WM-Läufe verschoben oder gestreichen werden müssen, plant Formel-1-CEO Stefano Domenicali mit zwei Bahrain-GP.

Es war der Kernsatz von Stefano Domenicali, als sich der Italiener Anfang Januar zu seinem ersten grossen Interview als Formel-1-Geschäftsleiter hinsetzte: «Wir müssen in der Corona-Krise flexibel bleiben.» Der langjährige Lamborghini-CEO weiss: «Diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Natürlich müssen wir mindestens in der ersten Hälfte mit weiteren Änderungen rechnen.»

Nun sagt der 55jährige Italiener in einer Telefonkonferenz: «Jeder hat im vergangenen Jahr gehofft, dass die Lage 2021 einfacher werden würde. Aber das ist leider nicht so. Zu unserem Alltag gehören die ganzen Vorsichtsmassnahmen gegen den Virus, Lockdowns, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen oder gar –verbote. Also versuchen wir, uns der Situation laufend anzupassen. Wir arbeiten nicht nur mit einem Plan B, wir arbeiten an den Plänen C und D.»

«Nach heutigem Stand der Dinge werden wir den geplanten WM-Lauf in Imola austragen können. Das abgesagte Rennen von Vietnam wollten wir eigentlich durch ein Rennen in Portugal ersetzen, am 2. Mai. Aber die Situation in Portugal hat sich in den letzten Wochen zugespitzt, und das ist der Grund, wieso wir den Grand Prix dort nie bestätigt haben.»

«Eine Alternative kann so aussehen, dass wir nach dem WM-Auftakt in Bahrain auf der Insel bleiben und dort eine Woche später einen zweiten Grand Prix austragen, so wie wir das 2020 auch getan haben.»



Die Organisatoren des Australien-GP haben auf Geheiss der Gesundheitsbehörden ihr Rennen vom traditionellen Termin im März in den November verschoben – in der Hoffnung, dass sich bis dann die Lage so entspannt hat, dass die Grenzen für Ausländer wieder geöffnet werden können.



Aber was ist eigentlich mit China, wo im April hätte gefahren werden sollen? Stefano Domenicali: «China ist für uns ein wichtiger Lauf, aber wir haben von der Regierung die Information erhalten, dass bis zum Sommer internationale Grossanlässe unerwünscht seien.» Für das Rennen ausserhalb von Shanghai ist im provisorischen Kalender derzeit kein Platz vorgesehen.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

2. März: Mercedes (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi