Mercedes in der Coronakrise: Arbeitsweise angepasst

Auch auf die Arbeit am Mercedes-Motor wirkt sich die Coronakrise aus – in einigen Bereichen hat das positive Folgen

Die Coronakrise zwang die Teams dazu, ihre Arbeitsprozesse anzupassen. Im Motorenwerk von Mercedes führte dies in einigen Bereichen dazu, dass effektiver gearbeitet wurde, wie Managing Director Hywel Thomas betont.

Die Coronakrise hat die Welt weiterhin im Griff und das wirkt sich auch auf die Arbeit der Formel-1-Rennställe aus. Auch im Motorenwerk der Weltmeister in Brixworth mussten einige Prozesse und Arbeitsweisen angepasst werden, wie Hywel Thomas in einem Video des Teams erzählt. Der Managing Director von Mercedes-AMG High Performance Powertrains bestätigt: «Unsere gesamte Arbeit geschah während der weltweiten Pandemie, was natürlich zu zusätzlichen Problemen und Herausforderungen geführt hat.»

«Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle», betont der Kopf der Motoren-Genies der Sternmarke. Und er erklärt: «Bei unserer Arbeit benötigen wir Leute in der Fabrik. Deshalb mussten wir viele Veränderungen vornehmen, um sicherzustellen, dass alles den Covid-19-Sicherheitsvorschriften entspricht. Alle eingeführten Tests und Vorschriften sind für uns unabdingbar.»

Wenn möglich, arbeiten auch die klugen Köpfe von Brixworth von zuhause aus – was in einigen Bereichen sogar zu einer Verbesserung geführt hat, wie Hywel Thomas erklärt: «Ich bin mir nicht sicher, wie wir vor 20 Jahren damit umgegangen wären! Aber dank der IT-Lösungen, die wir haben, konnten wir viel lernen und in einigen Bereichen sind wir sogar effektiver als in der Vergangenheit.»

«Wir werden uns stetig weiterentwickeln und versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen», verspricht der Managing Director, der auch lobt: «Es ist beeindruckend, wie viel IT und Innovation die Leute aufgebracht haben, um aus ihren eigenen vier Wänden so effektiv wie möglich arbeiten zu können.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi