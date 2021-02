Mercedes: McLaren-Partnerschaft eine Herausforderung

Mit McLaren kehrt ein langjähriger Partner zu Mercedes zurück. Die Sternmarke muss damit ein viertes Team mit Motoren ausrüsten, was die Ingenieure vor einige Herausforderungen stellt.

In diesem Jahr müssen die Motorexperten der Formel 1 besonders viele Hürden meistern. Einerseits wurden die Stunden, in denen die Triebwerke auf den Prüfständen laufen, reglementarisch eingeschränkt. Andererseits müssen die Teams in der kommenden Saison mit nur einem Motor-Upgrade auskommen. Hinzu kommt, dass die Laufzeit der Antriebseinheiten verlängert werden muss, weil nach aktuellem WM-Plan mehr Rennen mit der gleichen Anzahl an Motoren bestritten werden.

Bei Mercedes kommt mit McLaren auch noch ein neuer, vierter Motorkunde an Bord. Dazu sagt Hywel Thomas, Managing Director von Mercedes-AMG High Performance Powertrains, in einem Team-Video: «Natürlich heissen wir McLaren als Motorkunden herzlich willkommen. Für unseren Alltag in Brixworth ist es am wichtigsten, dass wir keine Spezifikationen früher einfrieren müssen als sonst, obwohl wir mehr Motoren bauen und zu den Rennen schicken müssen.»

«Denn diese Zeit bekommen wir nicht zurück und wir benötigen sie, um sicherzustellen, dass wir auch das letzte Bisschen Performance und Zuverlässigkeit aus der Power Unit herausholen können», erklärt der Kopf der Motoren-Mannschaft in Brixworth. Und er fügt an: «Das stellt uns vor einige Herausforderungen: Wie können wir die Motoren bauen und dabei effektiver und produktiver sein? Aber wir haben Pläne, um die zusätzlichen 25 Prozent zu bauen, ohne dass es einen riesigen Einfluss darauf hat, was wir an die Strecke bringen.»

Die Vorbereitung auf die Saison 2021 ist schon abgeschlossen, man habe nun ein besseres Verständnis für die neuen reglementarischen Einschränkungen, stellt Hywel Thomas klar. Der Fokus liegt damit bereits auf 2022, wenn in der Formel 1 mit dem E10-Sprit ein nachhaltiges Benzin eingeführt wird. «Das ist die grösste uns betreffende Regeländerung für 2022 und eine Herausforderung für uns und unseren Benzinlieferanten Petronas», sagt der Managing Director.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi