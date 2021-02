Antonio Giovinazzi: GP-Podestplatz ist das Hauptziel

Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi hat sich für seine dritte volle Formel-1-Saison viel vorgenommen. Der Italiener träumt von einem Podestplatz, weiss aber auch: Dafür braucht er ein besseres GP-Auto.

Für Antonio Giovinazzi gab es in der vergangenen Saison nicht Grund zur Freude. Der Alfa Romeo-Pilot schaffte es nur in drei der 17 Saisonläufe in die Punkte: Beim Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring wurde er Neunter, auf dem Nürburgring und in Imola ergatterte er jeweils als Zehnter den letzten WM-Zähler.

Am Ende belegte der Italiener als Siebzehnter den gleichen WM-Rang wie in seinem Rookie-Jahr 2019 – allerdings mit zehn Punkten weniger als nach seiner ersten Saison. Mit Blick auf die anstehende WM macht sich der 27-Jährige, der zum Ferrari-Fahrerkader gehört, denn auch nichts vor. Er weiss, dass Alfa Romeo zulegen muss, um seinen Traum vom ersten GP-Podestplatz möglich zu machen.

Giovinazzi sagt im «Crash.net»-Interview: «Ich hoffe, wir werden ein besseres Auto haben, mit dem wir mehr Punkte einfahren können. 2020 war schwierig, nur bei chaotischen Rennen oder unvorhersehbaren Ereignissen konnten wir wenige Punkte holen. Aber wir wollen in jedem GP um Punkte kämpfen.»

«Mein Traum ist natürlich, mit Alfa Romeo aufs Podest zu kommen, denn das wäre für mich und auch für die Mannschaft einfach grossartig. Das ist mein Hauptziel, aber natürlich brauchen wir ein besseres Auto, um näher an den Punkterängen dran zu sein und eine Chance auf einen Podestplatz zu bekommen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi