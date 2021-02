Lando Norris (McLaren): Keine Angst vor Ferrari

McLaren-Star Lando Norris ist sich sicher: «Ferrari ist nicht um Welten besser als wir.» Den Fokus legt sein Rennstall denn auch auf die Herausforderung, die Lücke zu den Spitzenreitern weiter zu schliessen.

Mit dem MCL35M hat McLaren den Anfang gemacht: Als erstes Formel-1-Team haben die Briten ihren Renner für 2021 präsentiert, der heute im Rahmen der erlaubten Filmtage sein Roll-out in Silverstone feiern wird. Am Steuer des jüngsten GP-Autos aus Woking werden Teamneuling Daniel Ricciardo und Hoffnungsträger Lando Norris um WM-Punkte kämpfen.

Letzterer setzt den Fokus auf die Spitzenreiter, auf die das Team von CEO Zak Brown und Teamchef Andreas Seidl aufholen will. Norris ist sich sicher, dass es schwieriger werden wird, die Lücke zu Mercedes zu schliessen, als das grosse Ferrari hinter sich zu halten.

«Ferrari ist Ferrari. Sie sind extrem stark, was sie in ihrer langen Zeit in der Formel 1 bewiesen haben», räumt der WM-Neunte von 2020 zwar ein, und prophezeit, dass es auch GP geben wird, in denen die Roten die Nase vorn haben werden.

«Aber hoffentlich sind es mehr Rennen, in denen sie langsamer sind als wir», fügt der 21-Jährige an. «Ferrari ist nicht um Welten besser als wir», ist er sich sicher, und betont: «Es ist immer schwieriger, die Lücke zu dem Jungs vor dir zu verringern.» Deshalb konzentriere man sich auch auf die Spitzenreiter und das Vorhaben, näher an sie heranzurücken.

«Wir haben es geschafft, den Abstand in den vergangenen Jahren zu verringern, aber es braucht harte Arbeit und auch Zeit, um das zu machen», mahnt der junge GP-Star.

McLaren wisse, dass man ein sehr starkes Team mit cleveren Köpfen habe, «deshalb können wir uns nach vorne orientieren, wir müssen nicht immer über die Schulter blicken, um zu schauen, was andere Gegner tun können», erklärt Norris mit Blick auf die Scuderia, für die sein bisheriger Teamkollege Carlos Sainz an der Seite von Charles Leclerc antreten wird.

«Wir dürfen nicht unterschätzen, was wir in der Vergangenheit geleistet haben und was wir in Zukunft tun können», erklärt Norris selbstbewusst.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi