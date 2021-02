Wintertest Bahrain statt Barcelona: Plus und minus

​Die Formel-1-Wintertests 2021 bestehen aus nur drei Tagen (12.–14. März); nicht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, sondern auf dem Bahrain International Circuit. Das hat Vor- und Nachteile.

In der Formel 1 wird jedes Jahr weniger getestet. Vor Jahren gab es keine Einschränkung: Jeder Rennstall konnte so viel fahren, wie er wollte. Das war einer der Gründe, wieso Ferrari eine jahrelange Dominanz einleiten konnte. Später wurden Testfahrten vor und innerhalb der Saison eingeschränkt, um die Kosten zu senken. Von zwölf Tagen vor der Saison auf acht, dann auf sechs, auf vier, und 2021 sind wir bei ganzen drei Testtagen angekommen. Die finden auch nicht wie in den vergangenen Jahren auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt, sondern auf dem Bahrain International Circuit.

Diese Lösung hat so viele Vor- wie Nachteile. Einer der grössten Vorteile: Die Umgebungstemperatur entspricht viel eher den Verhältnissen, welche die Rennställe in der Saison antreffen werden. Im Februar und März haben wir in Barcelona am Morgen Temperaturen unter null erlebt, es hat sogar geschneit. Damit ist in Bahrain nicht zu rechnen.

Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad auf der arabischen Halbinsel bedeuten, dass die Fahrer die Reifen besser zum Arbeiten bekommen als bei klammen Bedingungen in Barcelona. Das erleichtert auch die Abstimmungsarbeit mit dem Auto.

Ein weiterer Vorteil: Das erste Saisonrennen findet auf der gleichen Strecke statt wie die Tests. Vom 12. bis 14. März wird getestet, das erste freie Training zum Bahrain-GP findet am Freitag, 26. März statt. Das bietet nicht nur logistische Vorteile. Bislang war es so: Die Verhältnisse beim Saisonauftakt in Australien hatten mit den Bedingungen beim Wintertest in Barcelona herzlich wenig zu tun. Die Arbeit der Rennställe beim Wintertest wird ein erheblich genauerer Hinweis darauf sein, was uns beim Saisonstart erwartet.



Natürlich gibt’s auch Nachteile. Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt: Die Pistencharakteristik von Barcelona ist ein guter Indikator für die Qualitäten eines Rennwagens. Die Faustregel behielt Gültigkeit: Ein Auto, das in Barcelona funktioniert, sollte überall funktionieren. Eine gute Kombination verschiedenartiger Kurven, schnelle Richtungswechsel, eine lange Gerade, alles da in Katalonien.



Bahrain fällt insofern aus dem Rahmen, weil die Pistenoberfläche sehr rau ist und die Bahn aufgrund ihres Layouts die Reifen und Bremsen anders beansprucht. Dies wird sich auf das Testprogramm auswirken.



Die Teams werden versuchen müssen, aus jeder Testminute das Maximum zu machen. Drei Tage Arbeit, das bedeutet theoretisch eineinhalb Tage für jeden Stammfahrer. Williams jedoch hat bereits angekündigt, dass auch Testfahrer Roy Nissany testen wird. Ergebnis: George Russell und Nicholas Latifi gehen mit exakt einem Testtag in die Saison. Anschliessend auf der gleichen Bahn zu fahren, ist dabei von Vorteil.



Was die Kürze des Tests und die Distanz zu den Rennwagenwerken in England, Italien und der Schweiz angeht, so gilt: Gute Vorbereitung ist alles. Sumulationswerkzeuge sind wichtiger denn je.



Wer technisch in Schwierigkeiten gerät, wird doppelt bestraft: Einerseits, weil viel wertvolle Testzeit verloren geht; andererseits, weil es im Gegensatz zu Barcelona schwierig ist, auf die Schnelle neue Teile einfliegen zu lassen.



Das haben wir bei früheren Wintertests erlebt: Bei Problemen in Spanien war es möglich, innerhalb weniger Stunden Nachschub einfliegen zu lassen. Bahrain jedoch ist sieben Flugstunden von London entfernt. Dieses Mal müssen die Rennställe punkto Ersatzteile voll ausgerüstet anreisen. Auch hier ist gründliche Vorbereitung Gold wert.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi