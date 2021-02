Mario Isola (Pirelli): Die besten 3 Reifen-Flüsterer

​Geschicktes Reifen-Management ist elementar, um Erfolg zu haben. Aber welche Piloten gehen am besten mit den Walzen um, welches sind die wahren Reifen-Flüsterer? Pirelli-Rennchef Mario Isola weiss es.

Fast in jedem Grand Prix spielt es eine zentrale Rolle: das Reifen-Management. Was genau ein Grand-Prix-Fahrer den modernen Formel-1-Walzen in welcher Phase des Rennens zumuten kann, entscheidet über Sieg oder Niederlage. Wer ein besonderes Gespür für die sensiblen Pirelli-Reifen entwickelt, hat einen unschätzbaren Vorteil.

Seit Jahren ist davon die Rede, dass beispielsweise der Mexikaner Sergio Pérez aus seinen Reifen mehr herausholt als gegnerische Piloten. Das war einer der Gründe dafür, wieso Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko den Mittelamerikaner zu Red Bull Racing-Honda gebracht hat. Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat 2020 in der Türkei ein weiteres Mal bewiesen, welch überragende Fähigkeiten er als Reifen-Flüsterer hat, bei tückischen Verhältnissen.

Aber was sagt eigentlich Pirelli-Rennchef Mario Isola? Welche Fahrer sind gemäss des Italieners am feinfühligsten, was den Umgang mit dem schwarzen Gold angeht? Der 50jährige Mailänder sagt bei unseren Kollegen von racingnews365: «Jeder Pilot hat seinen ganz eigenen Fahrstil. Wir sprechen hier von zwanzig der besten Rennfahrer der Welt. Aber ein Fahrer kann beim geschickten Umgang mit den Reifen einen echten Unterschied erzielen, und Max Verstappen ist hier einfach herausragend. Lewis Hamilton ist ebenfalls aussergewöhnlich stark, und auch Charles Leclerc zeichnet sich aus.»

«Wir haben bei Max erstmals in Brasilien 2016 erlebt, wozu er fähig ist. Seine Leistung auf nasser Bahn war unfassbar. Die Verhältnisse waren für alle gleich schwierig, aber was er dort gezeigt hat, das war einzigartig.»



Gemäss Isola ist der zehnfache GP-Sieger aus den Niederlanden auf nasser Bahn so aussergewöhnlich wie auf trockener Piste. «Ein schönes Beispiel haben wir beim Jubiläumsrennen der Formel 1 in Silverstone 2020 gesehen. Da ging er im ersten Teil des Grand Prix mit den Reifen so vorzüglich um, dass er im Laufe der Boxenstopps an Valtteri Bottas und Lewis Hamilton vorbeiziehen konnte. Wir fuhren mit weicheren Mischungen als im Jahr zuvor. Und Max kam am besten damit zurecht.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi