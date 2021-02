Fernando Alonso (Alpine): «Erst mal Bahrain abwarten»

​Fernando Alonso spricht über seine Rückkehr in die Formel 1: «Ich musste mich zuerst wieder an einen GP-Renner gewöhnen.» Der Spanier glaubt: «Für erste Prognosen müssen wir erst mal Bahrain abwarten.»

Fernando Alonso erholt sich zuhause von seinen Verletzungen nach dem Radunfall. In knapp einem Monat will er in Bahrain im Alpine sitzen, um die Wintertests zu fahren. Unter dem Namen Renault hat sein Team 2020 eine Aufwärtstendenz gezeigt und den fünften Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft errungen. Das Ziel der Franzosen lautet: Kurs fortsetzen, den Top-Teams näher rücken, weitere Podestränge einfahren.

Aber ist das realistisch? Der 32fache GP-Sieger Fernando Alonso sagt im offiziellen Formel-1-Magazin: «Es ist noch viel zu früh, um realistisch abzuschätzen, was möglich ist. Erst mal die Wintertests in Bahrain abwarten, dann können wir uns das besser vorstellen. Bislang habe ich mir darüber nicht viele Gedanken gemacht.»

«Wir behalten die Füsse hübsch auf dem Teppich. Wir haben für 2021 einige Änderungen im Reglement, aber die sind verhältnismässig gering. Also gehe ich nicht davon aus, dass sich die Konkurrenzfähigkeit der verschiedenen Rennställe komplett ändert.»



«Ich erwarte weiterhin Mercedes vor allen Anderen, im Windschatten Red Bull Racing, und dann folgen einige Teams, die auf Augenhöhe liegen sollten. Alpine gehört zu dieser Gruppe. Jetzt wird es darum gehen, wer sich am besten an die erwähnten Regeländerungen angepasst hat. Die Leistungsdichte wird hoch sein. Du kannst um den sechsten Platz kämpfen oder um Rang 15. Wir müssen es schaffen, regelmässig in den Top-Ten aufzutauchen.»



Im Herbst sass Fernando Alonso mehrfach im GP-Renner. Er hat mit dem 2018er Renault getestet, er ist auch im Anschluss ans WM-Finale den Renault R.S.20 aus der Saison 2020 gefahren. «Das Auto war schneller als ich», sagt der Asturier selbstkritisch. «Ich musste mich an die ganzen Bremspunkte gewöhnen und an die höheren Kurventempi.»



Sein Stallgefährte Esteban Ocon hat festgehalten: «Ich mache mir da keine Sorgen, Fernando wird auf Speed sein, wenn die Saison beginnt.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi