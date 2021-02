Sebastian Vettel: Ferrari-Juwelen werden verkauft

​Die Firma von Tom Hartley junior kümmert sich um den Verkauf einiger Juwelen aus der Autosammlung von Sebastian Vettel, darunter sind einige aussergewöhnliche Sportwagen von Ferrari.

Der Engländer Tom Hartley junior hat sich einen exzellenten Namen gemacht im Autohandel mit hochwertigen Oldtimern, Sportwagen und Rennfahrzeugen. Hartley, der von einem privaten Ausstellungsraum in Derbyshire (England) aus operiert, hat eine wahrhaft globale Reichweite und war in den vergangenen Jahren für mehrere der weltweit bedeutendsten freihändigen Verkäufe verantwortlich, darunter mehrere McLaren F1, einen Ferrari 250 GTO, den einzigen unrestaurierten 250 Testa Rossa ab Werk sowie mehrere sehr wichtige Grand-Prix-Fahrzeuge, darunter den einzigen Mercedes-Benz W125 in Privatbesitz und den meistergekrönten James Hunt McLaren M23, um nur Einige zu nennen.

Tom Hartley, der im zarten Alter von elf Jahren seinen ersten Wagen verkaufte (einen Porsche 911), hat auf seiner Seite und in den sozialen Netzwerken einige neue automobile Schätze vorgestellt, die er verkaufen wird – aus dem Besitz des Grand-Prix-Stars Sebastian Vettel!

Hartley schreibt: «Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen unsere jüngsten Ankömmlinge zeigen dürfen, direkt aus der Sammlung des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel.»

Aus der Webpage des Autohändlers geht hervor, welche Autos unter Anderen feilgeboten werden:



2016 Ferrari LaFerrari (bereits verkauft)

2004 Ferrari Enzo

1996 Ferrari F50 (bereits verkauft)

2016 Ferrari F12tdf

2015 Ferrari 458 Speciale

2009 Mercedes-Benz SL65 AMG «Black Series»

2010 Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing

2002 BMW Z8 Roadster



Hartley sagt über solche und andere Kostbarkeiten: «Zweifellos wecken Autos in vielen von uns eine Leidenschaft, die in anderen Lebensbereichen einfach nicht reproduziert werden kann. Wunderbare Autos sind eine perfekt destillierte Mischung aus Design, Technik, Leistung und Ästhetik; ein grossartiges Auto ist ganz einfach eine Sache der Schönheit.»



«Bei Tom Hartley Jnr. arbeiten wir auf dem höchsten Niveau des Marktes, wir liefern nur die besten Autos und bieten unseren Kunden völligen Seelenfrieden. Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg.»



«Ein Teil unserer Verpflichtung gegenüber unseren Kunden besteht darin, ihnen dabei zu helfen, sich in einer Welt zurechtzufinden, die voller potenzieller Schwierigkeiten steckt; einem Umfeld, das oft von verwirrenden Ratschlägen und Fehlinformationen beherrscht wird, die natürlich für jeden, der nicht das richtige Wissen und die richtige Anleitung erhält, kostspielige Fehler verursachen können. Der Kauf und Verkauf jedes exotischen Autos, sei es ein 1955er Mercedes-Benz 300SL Gullwing oder ein 2015er Ferrari LaFerrari, kann nur mit ausgeklügeltem, professionellem Wissen und Verständnis getätigt werden; eine Beratung, die sicherstellt, dass der Kauf zu einem problemlosen Erlebnis wird und jene Aufregung und Zufriedenheit bringen, die bei einem so bedeutenden und emotionalen Kauf angebracht sind.»





