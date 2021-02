Formel-1-Comeback bei RTL: 4 GP im freien Fernsehen

​Die Formel 1 verschwindet 2021 in Deutschland grossteils hinter der Bezahlschranke, Pay-TV-Sender Sky überträgt die Königsklasse. Jetzt bahnt sich an: 4 GP werden im freien Fernsehen gezeigt, bei RTL.

Der Kölner Privatsender RTL hatte die Formel 1 seit 1991 ohne Unterbrechungen frei empfangbar im Free-TV gezeigt und dabei auch die Karriere von Michael Schumacher vom Anfang bis zum Ende begleitet, in den besten Jahren sassen bis zu zwölf Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Im Juni 2020 entschloss sich RTL, der Formel 1 den Stecker zu ziehen.

RTL-Sportchef Andreas von Thien damals: «Die Wettbewerbsbedingungen haben sich brutal verändert. Da kannst du noch so schöne Konzepte und herausragende Free-TV-Reichweiten haben, am Ende war es für uns ein Akt wirtschaftlicher Vernunft. Die kontroversen Diskussionen um die Zukunftsausrichtung innerhalb der Formel 1 spielten da ebenso mit rein wie die ungewisse deutsche Komponente. Und natürlich war auch Nachhaltigkeit ein Thema, auch wenn sich da in der Formel 1 durchaus etwas zum Positiven bewegt. Aber am Ende ging es um die Frage, ob wir bereit sind, im Bieter-Wettstreit die Grenze des wirtschaftlich Darstellbaren zu überschreiten. Unsere Antwort ist bekannt.»

Das Timing war unglücklich: Als sich RTL zu diesem Schritt entschloss, war ein neuer Formel-1-Vertrag von Sebastian Vettel noch nicht unterzeichnet, und es war auch nicht klar, ob Mick Schumacher schon 2021 Grands Prix fahren würde.

Der damalige RTL-Experte Timo Glock zu SPEEDWEEK.com ahnte: «Vom Timing kann das schade sein mit Mick und Sebastian. Mick wird der Formel 1 in Deutschland einen Schub geben. Deshalb ist es schade, dass es nicht mehr jeder Fan so wie bislang verfolgen kann.»

Davesh Raj, Geschäftsleiter von Sky Deutschland, sagte im Juni 2020: «Wir werden unseren Zuschauern das beste Motorsport-Erlebnis aller Zeiten bieten. Wir wissen, dass Motorsportfans die Art lieben, wie wir die Formel 1 produzieren, und unsere Experten und Kommentatoren haben eine riesige Fangemeinde. Wir werden die Fans mit Deutschlands führendem F1-Sender und mehr Rennsport-Content als jemals zuvor im deutschen Fernsehen bestens unterhalten. Mit unserem digitalem Contentangebot und vier frei empfangbaren Rennen für jedermann pro Jahr werden wir ein Millionenpublikum für die Formel begeistern.»

Sky erwarb die Rechte für die Jahre 2021 und 2022, das Abkommen umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege – Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile – in Deutschland. Nun zeichnet sich ab: Die Formel-1-Rückkehr von RTL kommt schneller als erwartet. Wie unser Kollege Ralf Bach von f1-insider als Erster berichtet hat, vom Kölner Sender aber auf unsere Anfrage vorderhand unbestätigt bleibt, soll RTL vier frei empfangbare WM-Läufe übertragen, welche Sky der Formel 1 zugestanden hat. Sky darf diese Grands Prix in Sublizenz weitergeben. Wie auch in anderen Ländern sind gewisse Grands Prix trotz Verträgen mit Pay-TV-Sendern im freien Fernsehen zu sehen. So etwa in Frankreich live die Läufe von Monaco und Frankreich (Le Castellet) oder in England das Heimrennen von Silverstone, zeitverzögert weitere Rennen.

Noch soll nicht entschieden sein, welche vier Rennen bei RTL zu sehen sein werden. Angedacht ist, dass die bewährten Stützen Florian König, Kai Ebel, Christian Danner und Heiko Wasser wieder an Bord sein werden.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi