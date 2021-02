Williams FW43B-Mercedes: Erster Test in Silverstone

​Der Traditionsrennstall Williams hat auf seinen sozialen Netzwerken bestätigt: Am 17. Februar wurde mit dem neuen Modell des Typs FW43B ein Filmtag absolviert, mit George Russell und Nicholas Latifi.

Unterschiedlicher hätten die beiden englischen Traditionsrennställe McLaren und Williams die Saison 2021 nicht beginnen können: McLaren, das zweitälteste und zweitfolgreichste GP-Team hinter Ferrari, hat am Abend des 15. Februar das neue Auto für Daniel Ricciardo und Lando Norris präsentiert, am 16. Februar folgte ein Filmtag auf nasser Bahn in Silverstone, wohldokumentiert vom Team selber und von Sky Sports F1.

Williams, das drittälteste und dritterfolgreichste Team der Formel 1, flog hingegen gewissermassen unter dem Radar: Auch der von Frank Williams gegründete und 2020 an die Investment-Firma Dorilton Captital verkaufte Rennstall legte einen Filmtag ein, am 17. Februar gleichenorts in Silverstone, aber wer nicht auf den sozialen Netzwerken verfolgte, was Williams so treibt, hätte den Funktionstest des neuen Modells FW43B-Mercedes glatt verpassen können.

Viel ist nicht bekannt, denn Williams bestätigt nichts: Der Wagen wurde vom Engländer George Russell und vom Kanadier Nicholas Latifi bewegt, die Bahn war erneut mindestens teilweise nass (wie unscharfe Bilder zeigen, auf welchen Latifi die Arbeit von Russell verfolgt), der Wagen war unlackiert. Angeblich verlief der erste von zwei erlaubten Filmtagen ohne Schwierigkeiten.

Zur Erinnerung: An einem Filmtag darf ein Team maximal 100 Kilometer zurücklegen, ein Formel-1-Wagen rollt an einem solchen Tag auf Demo-Reifen von Pirelli.



Der neue Wagen von Williams (samt 2021er Lackierung) wird am 5. März im Internet präsentiert. Williams will damit ins Mittelfeld vorrücken. In der Konstrukteurs-Meisterschaft 2018 bis 2020 hat das Team jeweils den letzten Platz erreicht, 2020 blieb der Rennstall sogar erstmals überhaupt ohne auch nur einen WM-Zähler.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi