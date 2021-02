Romain Grosjean: «Werde Bianchi immer dankbar sein»

In einer Doku von «Canal Plus» spricht Romain Grosjean über seinen Feuer-Unfall von Bahrain. Auch sein Renningenieur Ayao Komatsu erinnert sich noch einmal an die bangen Momente in der Wüste.

Keiner, der Feuerunfall von Romain Grosjean auf dem Bahrain International Circuit im vergangenen Jahr gesehen hat, wird diesen Crash so schnell wieder vergessen. Zu erschreckend war das Bild, das Romain Grosjeans stark beschädigter Haas-Renner in einem Meer von Flammen abgab. Der Genfer hatte alle Schutzengel mit an Bord und entkam dem Inferno aus eigener Kraft.

Dies konnte er dank des Halo-Schutzbügels, der beim Aufprall in die Leitplanken für den nötigen Schutz sorgte. Das zeigt auch eine neue Animation des Unfalls, die von den Kollegen von «Canal Plus» anhand der Onboard-Aufnahmen und Unfall-Daten erstellt wurde. In einer Doku kommt Grosjean selbst zu Wort und lobt den Kopfschutz, den er bei dessen Einführung noch kritisiert hat.

Der Genfer verweist auf den tödlich verunfallten Franzosen Jules Bianchi, denn die Analyse von dessen Unfall im Japan-GP 2014 führte schliesslich zur Konstruktion und Einführung des Halo. «Jules Bianchi hat mir dank des Halo das Leben gerettet. Und ich war entschieden gegen dessen Einführung – was war ich bloss für ein Idiot! Jules hat mein Leben und das von anderen Fahrern gerettet und dafür werde ich ihm immer dankbar sein.»

Zu Wort kommt auch Grosjeans Renningenieur Ayao Komatsu, der sich die bangen Augenblicke während und nach dem Crash in Bahrain noch einmal in Erinnerung ruft. «Ich schaute beim Rennstart die Onboard-Aufnahmen unserer Fahrer. Ich dachte zunächst nicht, dass es Romain war, aber dann sah ich auf dem GPS-Monitor die Meldung, dass er nicht mehr unterwegs war.»

«In der ersten Rennrunde konzentriert sich alles auf die Telemetrie, und plötzlich kommen keine Daten mehr. Er ist mit 200 km/h unterwegs und dann bricht plötzlich alles ab. Ich fragte gleich am Funk nach, ob alles okay ist, und das Schlimmste, was du als Antwort bekommen kannst, ist Stille. Es blieb etwa für 30 Sekunden still – es war einfach nur eine fürchterliches Gefühl, bis jemand auf einem anderen Kanal sah, dass er aus dem Auto war und gehen konnte. Doch bis zu diesem Augenblick war es nur ein schrecklicher, schrecklicher Tag», schildert der Ingenieur.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi