Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda): Traum ist wahr

​Der Mexikaner Sergio Pérez (31) hat den ersten Test in einem Red Bull Racing-Honda hinter sich, mit einem Modell RB15. Der WM-Vierte von 2020 sagt: «Diesen Tag werde ich nie vergessen.»

Sergio Pérez hat die ersten Runden mit Red Bull Racing-Honda zurückgelegt. Der 31jährige Mexikaner weilt derzeit in Silverstone und erhielt am 23. Februar die Gelegenheit, mit einem 2019er Rennwagen des Typs RB15 auf die Bahn zu gehen. «Damit ist für mich ein Traum wahr geworden», sagt der WM-Vierte von 2020.

Für den 191fachen GP-Teilnehmer ging es an seinem ersten Tag im RBR-Renner darum, mit seiner neuen Mannschaft zu arbeiten, sich an ein anderes Renngerät zu gewöhnen und sich auf den Filmtag vom 24. Februar einzustimmen. Dann bringen die vierfachen Weltmeister Red Bull Racing erstmals das 2021er Auto auf die Bahn, den RB16B, im Rahmen eines Filmtags.

Pérez fuhr am Dienstag zunächst mehrheitlich kurze Einsätze, zumal die Bahn am Morgen noch nass war. Es ging darum, den Sitz zu optimieren und die Pedalstellung. Am Nachmittag fuhr der Sieger des Sakhir-GP von 2020 längere Einsätze.

Pérez sagt: «Diesen Tag werde ich nie vergessen. Als ich erstmals meinen Namen auf dem Rennwagen sah, das war schon ein ganz besonderes Gefühl. Wir hatten zuvor schon sehr viele Stunden im Rennsimulator verbracht, und inzwischen fühle ich mich hinter dem Lenkrad wohl.»

«Gemessen an meinem früheren Rennwagen ist alles anders – die Position hinter dem Lenkrad, das Lenkrad, die Bremsen, der Motor mit der Art und Weise, wie er seine Kraft entwickelt, die ganzen Abläufe bei der Arbeit, das muss ich alles lernen. Aber ich sehe bereits, welch enormes Potenzial dieses Team hat.»



Am 24. Februar wird auch Max Verstappen ausrücken. Gemäss Reglement dürfen mit dem neuen Fahrzeug maximal 100 Kilometer zurückgelegt werden.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi