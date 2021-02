Sergio Pérez: Test in Silverstone mit Red Bull Racing

​Der Mexikaner Sergio Pérez (31) fährt in Silverstone seinen ersten Test für Red Bull Racing und sitzt dabei in einem zwei Jahre alten Wagen. Der 2021er Renner wird erstmals am 24. Februar ausgeführt.

Sergio Pérez sitzt in einer Box und präsentiert seinen ersten Helm als Red Bull Racing-Fahrer. Hinter ihm arbeiten RBR-Mechaniker an einem Rennwagen. Die Szenerie ist kein Bluff. Denn nach den Aufnahmen ging der WM-Vierte von 2020 wirklich auf die Bahn, wie unscharfe Bilder von Zaungästen in sozialen Netzwerken zeigen – er dreht in einem 2019er Red Bull Racing-Rennwagen Runden in Silverstone.

Dabei geht es um zwei Schwerpunkte. Der 191fache GP-Teilnehmer soll einerseits etwas den Winter-Rost abklopfen. Zum Anderen geht es darum, sich mit seiner neuen Mannschaft einzuarbeiten.

Am 24. Februar will Red Bull Racing den ersten Funktionstest mit dem neuen Modell RB16B-Honda durchführen, ebenfalls in Silverstone. Dann wird auch Max Verstappen das Lenkrad ergreifen.

Zu seinem neuen Helm sagt Sakhir-GP-Sieger Pérez: «Nachdem klar war, dass ich 2021 für Red Bull Racing fahren darf, wollte ich mir natürlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Helm zeigt erneut grosse gelbe Flächen, aus dem einfachen Grund, weil ich diese Farbe mag. In den letzten Jahren musste ich auf Pink zurückgreifen, aus Gründen, die ihr alle kennt, aber jetzt konnte ich endlich zu meiner Lieblingsfarbe zurück.»

«An der Oberseite habe ich die mexikanische Flagge so angebracht, dass sie bei Bordkamera-Bildern gut zu sehen ist. Ich vertrete mein Land mit Würde und Verantwortung und möchte das zeigen. Daher auch das aztekische Symbol, um auf unsere Kultur hinzuweisen.»



«Hinten am Helm habe ich den Spruch «NEVER GIVE UP» aufgemalt, als generelles Motto im Leben, aber auch als tägliche Motivation. Ich werde das lesen, jedes Mal wenn ich den Helm aufsetze.»



«An der Seite der Bulle von Red Bull, den ich saucool finde. Ich musste hart dafür arbeiten, diese Chance zu erhalten, und trage den Bullen mit grossem Stolz.»

