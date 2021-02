Fred Vasseur (Alfa Romeo): «Ferrari hat zugelegt»

​Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist zuversichtlich, dass die Scuderia aus Maranello 2021 konkurrenzfähiger sein wird. Grosse Hoffnungen setzt er auf den neuen Motor. Auch Alfa Romeo und Haas sollen profitieren.

Bei den Formel-1-Autos sind die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung für 2021 eingeschränkt, in der kommenden Saison tritt auch Ferrari mit einem 2020er Chassis an, das aerodynamisch angepasst worden ist. Beim Motor legen die Italiener hingegen mit einer neuen Antriebseinheit nach, damit das schmerzliche Power-Defizit aus der Welt geschaffen wird. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: «Wir machen bei der Leistungsfähigkeit gute Fortschritte. Ich denke, beim Thema Motor werden wir wieder konkurrenzfähig sein. Wir werden gewiss nicht das schlechteste Triebwerk im GP-Feld haben – jedenfalls habe ich dieses Gefühl, wenn ich mir die Daten von den Prüfständen anschaue.»

Mehr Power von Ferrari, davon werden auch die Kunden Alfa Romeo und Haas profitieren. Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur sagte im Rahmen der Präsentation des Alfa Romeo C41-Ferrari in Warschau: «Die Zusammenarbeit mit Ferrari klappt hervorragend. Wir hatten zahlreiche Sitzungen, um über alle Schwachpunkte zu sprechen, seitens Motor, seitens Chassis. Denn auch wir haben nicht den perfekten Job gemacht.»

«Ich sehe uns gemeinsam auf einem guten Weg. Ich schätze, Ferrari wird den grössten Teil des Rückstands in Sachen Triebwerk wettgemacht haben. Unsere Zusammenarbeit ist deshalb so stark, weil wir gegenseitig voneinander lernen.»

In Sachen Saisonziel lässt sich der Franzose aber nicht festnageln: «Ich kleide das ungern in WM-Ränge oder Anzahl Punkte. Wir wollen uns verbessern und im Mittelfeld vorrücken. Um dies zu schaffen, müssen wir in jeder Beziehung stärker werden.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi