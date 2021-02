Sergio Pérez (Red Bull Racing): Kein Urlaub in Sicht

Red Bull Racing-Teamneuling Sergio Pérez verzichtete nach seinem Vertragsabschluss mit dem Team aus Milton Keynes darauf, einen echten Urlaub einzulegen. Der Mexikaner betont: «Meine Motivation ist riesengross.»

Sergio Pérez kann es kaum erwarten, bei den Formel-1-Testfahrten richtig loszulegen. Der 31-Jährige aus Guadalajara durfte seinen neuen Dienstwagen, den RB16B, bereits im Rahmen eines Filmtages am gestrigen Mittwoch in Silverstone ausprobieren. «Es war ja nur ein Filmtag, da geht es in erster Linie darum, sich mit dem Auto, den Abläufen und allem vertraut zu machen. Aber ich konnte bereits spüren, dass das Auto ein gutes Potenzial hat.»

Der Mexikaner muss sich an der Seite des schnellen Zugpferds Max Verstappen behaupten, doch das trübt seine Vorfreude keineswegs. «Ich vertraue auf mein Können und bin entsprechend zuversichtlich. Es wird sicher eine Weile dauern, bis ich mich an alles gewöhnt habe, aber ich sehe keinen Grund, warum ich dann nicht auf meinem gewohnten Niveau fahren sollte. Ich hoffe natürlich, dass dies schnell passieren wird.»

Den Winter nutzt der WM-Vierte des Vorjahres deshalb, um sich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. «Es war sehr hektisch», bestätigt er. «Der Vertrag wurde relativ spät abgeschlossen, aber meine Motivation ist riesengross. Ich arbeite durch, habe keinen Urlaub gemacht und versucht, so fit wie möglich zu sein. Ich habe mit den Ingenieuren gearbeitet und meine Zeit genutzt, um bei den Tests in Bahrain auf der Höhe zu sein.»

Dass die Formel-1-Verantwortlichen einen Rekord-WM-Kalender mit 23 GP veranstalten wollen und er nach aktuellem Plan auch während des Jahres kaum Zeit für einen echten Urlaub haben wird, stört Pérez nicht. «Klar, die Saison ist lang, aber die Motivation ist wie gesagt riesig und für mich ist das eine Riesenchance. Deshalb bin ich auch gewillt, alles zu geben, um sicherzustellen, dass ich die richtige Leistung liefern kann.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi