Aston Martin: So klingt Sebastian Vettels neues Auto 28.02.2021 - 09:47 Von Rob La Salle

Formel 1 © Twitter/@AstonMartinF1 Der AMR21 wird am 3. März vorgestellt

Sebastian Vettel startet in diesem Jahr mit Aston Martin in ein neues Kapitel seiner beachtlichen GP-Karriere. Sein neuer Dienstwagen wurde am Freitag zum ersten mal angelassen.