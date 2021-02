Charles Leclerc: Offen für Le Mans-Teilnahme

Ferrari-Star Charles Leclerc fokussiert sich derzeit ganz auf sein Formel-1-Engagement. Eine Teilnahme am 24h-Rennen in Le Mans mit Ferrari kann er sich in Zukunft aber vorstellen, wie er sagt.

In dieser Woche bestätigte Ferrari die Entscheidung, ein Hypercar für die Sportwagen-WM entwickeln zu wollen. Die Rückkehr in die WEC soll bereits 2023 erfolgen, zuletzt war der Hersteller aus Maranello 1973 werksseitig in der Top-Klasse der Sportwagen-WM unterwegs. Damals trat man mit dem offenen Ferrari 312 PB an.

«Mit dem neuen Le Mans Hypercar-Programm bekräftigt Ferrari erneut sein sportliches Engagement und seine Entschlossenheit, ein Protagonist bei den grossen globalen Motorsportveranstaltungen zu sein», erklärte Ferrari-Präsident John Elkann die Entscheidung, in den Prototypen-Sport zurückzukehren.

Details wie der Name des neuen Hypercars oder die Pilotenwahl sind noch nicht bekannt. Sicher ist: Ferrari-Formel-1-Teamchef Mattia Binotto wird nicht direkt in die Leitung des Projekts eingebunden sein. Der Ingenieur erklärte an der Team-Präsentation in Maranello am gestrigen Freitag: «Ferrari ist ein einzigartiges Unternehmen – es spielt keine Rolle, wer das Projekt leitet und wer die Verantwortung trägt. Aber ich werde nicht direkt die Leitung übernehmen. Als Scuderia Ferrari konzentrieren wir uns ganz auf das Formel-1-Programm, aber natürlich könnte es sein, dass wir es mit unserem Know-how unterstützen werden.»

Auch bei Binottos Schützlingen Charles Leclerc und Carlos Sainz steht vorerst die Königsklasse des Formelsports im Fokus. Eine künftige Teilnahme am 24h-Rennen von Le Mans kann sich Ersterer aber durchaus vorstellen. «Ich liebe Le Mans», beteuerte er.

«Ich war schon immer ein Fan dieses Rennens. Sollte sich die Gelegenheit bieten, würde ich diese in Zukunft mit Freude ergreifen. Aber aktuell liegt mein Hauptaugenmerk auf der Formel 1. Sollte sich aber die Gelegenheit bieten, warum nicht?», fügte der 23-Jährige aus Monte Carlo an.

Sein neuer Teamkollege Carlos Sainz stimmt ihm zu: «Natürlich ist das ein sehr interessantes Projekt und ich denke, es ist grossartig, dass eine Marke wie Ferrari wieder in Le Mans antreten wird. Ich werde ihr erster Unterstützer und Fan. Aber was das Fahren angeht, liegt hier in der Formel 1 noch viel Arbeit vor uns, und mein Fokus bleibt deshalb die Formel 1. Über andere Projekte mache ich mir derzeit keine Gedanken.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi