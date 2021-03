Christian Horner (Red Bull): «Mercedes unter Druck»

​Für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kann es nur einen Weg geben: «Wir müssen es vom ersten Rennen an schaffen, Mercedes unter Druck zu setzen.» Sergio Pérez spielt dabei eine ganz wichtige Rolle.

Christian Horner fiebert den Wintertests entgegen, die am 12. März auf dem Bahrain International Circuit losgehen. Dann wird auch der 47jährige Teamchef von Red Bull Racing einen ersten Anhaltspunkt erhalten, wo sein Rennstall steht. Das Ziel für den Baumeister der vierfachen Weltmeister ist klar: «Wir müssen es vom ersten Rennen an schaffen, Mercedes unter Druck zu setzen.»

Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei der Mexikaner Sergio Pérez. Denn Horner sagt gegenüber der britischen Sky: «Nach zehn Jahren Formel 1 hat Sergio enorme Erfahrung. Ich kenne ihn sehr lange, und er hat nicht zufällig den Ruf, meisterhaft mit seinen Reifen umzugehen, was ihn zu einem überdurchschnittlich starken Rennfahrer macht. Die versprechen uns von ihm eine ganz andere Dynamik. Er soll es uns mit seiner Stärke im Rennen ermöglichen, strategisch aggressiver zu werden. Bislang sind wir von seiner Arbeit überaus beeindruckt.»

Schon zu einem früheren Zeitpunkt hat Horner betont, dass Red Bull Racing mit Max Verstappen und Pérez das stärkste Fahrerduo zu bieten habe seit Verstappen und Daniel Ricciardo. Über den Niederländer Verstappen sagt Horner: «Jeder weiss, wie gut Max ist, aber wir haben immer gesagt – es ist ganz wichtig, dass beide Fahrer da vorne können. Um Mercedes zu beunruhigen und die Lücke zur Spitze zu schliessen, muss unsere Maschine gewissermassen auf allen Zylindern laufen, müssen also beide Fahrer Top-Leistungen bieten; und mit Max und Sergio glauben wir, dafür die richtigen beiden Piloten zu haben.»



«Wir haben uns zum ersten Mal seit 2007 für einen Piloten ausserhalb des Förderprogramms von Red Bull entschieden. Denn wenn wir Mercedes mit einem möglichst starken Team in Bedrängnis bringen wollen, dann werden die Erfahrung und der Speed von Sergio Pérez ganz elementar sein.»



«Checo ist ein kompletter Fahrer, der über die aussergewöhnliche Fähigkeit verfügt, mehr aus den Autos herausholen zu können, als sie herzugeben scheinen. Wenn man sich die vielen Podestplätze und Erfolge anschaut, die er im Verlauf der Jahre hatte, dann kann man sich vorstellen, dass er eine gute Ergänzung für das Team ist.»



«Pérez weiss, welche Qualitäten Max hat, er ist ein erfahrener Pilot und kennt die Herausforderung. Er war in den vergangenen Jahren super in Form, und ich denke nicht, dass er irgendetwas unterschätzt. Ich spüre vielmehr, er freut sich riesig über diese Chance, sich zu beweisen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi