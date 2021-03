Bahrain offeriert Corona-Impfung, Formel 1 lehnt ab

​Das Königreich Bahrain offeriert: Weil die GP-Fachkräfte drei Wochen auf der Insel weilen, sollen sie sich gegen den Coronavirus impfen lassen können. Aber Serien-CEO Stefano Domenicali will keine Impf-Drängler.

Fast in jedem Land der Welt ist die Situation die gleiche: Viele Menschen wollen sich gegen den Coronavirus impfen lassen, aber noch stehen zu wenige Impfdosen zur Verfügung, und vielerorts wird kontrovers darüber diskutiert, wer bevorzugt eine Schutzimpfung erhalten soll.

Die Fachkräfte der Formel 1 werden bald mehrere Wochen im Königreich Bahrain verbringen. Auf dem Bahrain International Circuit finden ab 12. März drei Tage lang die Wintertests statt, am gleichen Ort soll am 28. März der Formel-1-Saisonauftakt ausgetragen werden.

Die Gesundheitsbehörden des Landes haben folgende Erklärung herausgegeben: «Durch den diesjährigen Zeitplan der Königsklasse wird die überwiegende Mehrheit des Formel-1-Trosses rund drei Wochen in Bahrain zu Gast sein. Dies bietet die einmalige Gelegenheit, all diesen Fachkräften einen zusätzlichen Schutz in Form einer Impfung zu bieten. Es handelt sich dabei um den Impfstoff von Pfizer-Biontech, diese Impfung erfolgt kostenlos und ist freiwillig.» Die Zeit reiche aus, um die zum vollständigen Schutz notwendigen zwei Impfdosen zu verabreichen.

Acht von zehn Formel-1-Rennställen haben Rennwagenwerke in Grossbritannien (nur Sauber/Alfa Romeo und Ferrari nicht). Ein Sprecher der Formel 1 sagt zum Angebot aus Bahrain: «Es gibt keine Pläne, die Formel 1 als Gruppe schützen zu lassen vor Einführung der Impfstoffe durch das britische Gesundheitssystem für die entsprechenden Alters- und Berufsgruppen.»



Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat angekündigt, dass sich die Königsklasse strikte an die Vorgaben der verschiedenen Landesregierungen halten werde. Der Italiener betonte: «Die Priorität liegt derzeit bei den Schwächsten. Wir werden uns beim Impfen nicht vordrängeln.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi