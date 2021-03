Nikita Mazepin: Erstes Interview nach Grapsch-Affäre

​Der 22jährige Moskauer Nikita Mazepin hat sich im Dezember 2020 mit einem Ausrutscher auf dem Parkett der sozialen Netzwerke keinen Gefallen getan. Nun spricht der Haas-Fahrer erstmals über die Grapsch-Affäre.

Anfang Dezember 2020 erzeugte der 21jährige Russe Nikita Mazepin einen Sturm der Entrüstung. Der künftige Haas-Stallgefährte von Mick Schumacher postete ein Filmchen, das ihn und andere Menschen bei einer Autofahrt im Mittleren Osten zeigte. Dabei war zu sehen, wie der auf dem Beifahrersitz reisende Rennpilot das venezolanische Model Andrea d’IVal zuerst filmt und wie der jungen Frau dabei das Kleid verrutscht. Mazepin greift nach hinten und fasst der Frau an die Brust, Andrea schiebt seine Hand weg und zeigt ihm den Mittelfinger.

Der Film wurde nach kurzer Zeit auf den entsprechenden Accounts gelöscht, aber da war der Schaden schon angerichtet. Die Reaktionen im Netz waren überaus heftig und gipfelten in der Frage, ob ein solcher Mann eigentlich mental reif genug sei, um Formel-1-Stammfahrer zu werden. Es wurde sogar eine Unterschriften-Aktion gestartet, die zum Ziel haben sollte, dass Mazepin seinen Posten bei Haas nicht antreten kann.

Kritiker des Russen sahen sich bestätigt, als Haas das Vorgehen des jungen Rennfahrers anprangerte: «Das Haas F1 Team duldet in keiner Weise das Verhalten von Nikita Mazepin in dem Video, das kürzlich auf einem seiner Kanäle in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Dass dieses Video gepostet wurde, ist abscheulich.»

Teambesitzer Gene Haas: «Wir haben Mazepin klargemacht, dass dies inakzeptabel war. Hoffentlich hat er seine Lektion gelernt.» Anfang Januar zeigte sich der junge Rennfahrer gegenüber dem russischen Sender Match TV unbeeindruckt: «Es gibt bestimmte Gründe, die mit der Rennwelt nichts zu tun haben, dass ich anders behandelt werde. Ich bin Kritik gewohnt, und es macht mir nicht das Geringste aus.»



Mazepin hat sich jetzt zum ersten Mal überhaupt öffentlich über das Video geäussert. Gegenüber ESPN sagt Nikita: «Zunächst einmal ist es mir wichtig zu sagen, dass ich mich inkorrekt verhalten habe. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Ich weiss jetzt, wie man mit einer solchen Situation klüger umgeht. Immerhin das ist bei der ganzen Sache herausgekommen. Ich bin nicht stolz darauf, was ich getan habe. Aber ich habe eine wichtige Lektion gelernt, um im Leben vorwärts zu kommen.»



«Jene Menschen, die mich seit vielen Jahren begleiten, wissen genau, wer ich bin. Ich werde weiterhin mir selber treu bleiben. Ich hatte schon viele Höhen und Tiefen, das gehört zum Leben. Aber ich will meine Antworten auf der Rennstrecke geben. Ich glaube an meine Fähigkeiten als Racer. Und ich freue mich darauf, jenen Menschen, die mich nicht mögen, zu zeigen – ihr Eindruck von mir ist falsch.»



Mazepin erklärte weiter, er habe mit Andrea d’IVal seither keinen Kontakt gehabt.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi