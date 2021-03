Max Verstappen, Sergio Pérez: Sprint-GP sind riskant

​Formel-1-CEO Stefano Domenicali will 2021 mit dem GP-Wochenendformat experimentieren und Sprintrennen durchführen. Die Red Bull Racing-Honda-Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez sind skeptisch.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali will 2021 an vier GP-Wochenenden mit einem anderen Ablauf experimentieren. Der Italiener sagt: «Wir müssen frischen Ideen gegenüber offen sein. Wir schauen uns Wege an, wie wir moderner werden könnten, aber wir wollen die Tradition nicht über Bord werfen. Daher ist der Vorschlag vom Tisch, dass wir Startaufstellungen umdrehen. Wir diskutieren derzeit mit den Rennställen darüber, wie genau wir das umsetzen könnten.»

Der ursprüngliche Plan sah so aus: Das klassische Abschlusstraining ersetzen durch ein 30-minütiges Quali-Rennen. Die Startaufstellung dazu sollte in umgekehrter Reihenfolge des WM-Stands erfolgen. Das Ergebnis des Mini-GP ergäbe die Aufstellung fürs Hauptrennen. Hintergrund: Selbst Top-Piloten würden es in einer halben Stunde nicht schaffen, von ganz hinten nach ganz vorne zu fahren, siehe Lewis Hamilton in Monza 2020. Ihre Aufholjagd würde also im Hauptrennen fortgesetzt – und damit hätte auch der Grand Prix mehr Pfeffer.

Aber nicht alle Grand-Prix-Asse sind von solchen Plänen begeistert. «Wir müssen da überaus vorsichtig sein», findet Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez. «Ich halte Sprint-GP für ein wenig riskant, weil wir hier einen schmalen Grat betreten. Wir dürfen die DNA des Sports nicht aufs Spiel setzen. Ich bin zwar offen für Neues, aber die Formel 1 muss sich selber und ihrer Historie treu bleiben. Auf der anderen Seite – wenn wir das nicht ausprobieren, erfahren wir auch nicht, ob ein anderes Format etwas taugt.»

Der zehnfache GP-Sieger Max Verstappen sagt: «Ich bin nicht der Ansicht, dass der Sport mehr Renn-Action braucht. Das Format von 90 Minuten oder mehr stimmt für mich. Was wir vielmehr bräuchten, das sind Autos, mit welchen wir besser angreifen können. Wir brauchen mehr Leistungsdichte im Feld, keine Sprint-GP.»



Noch vor dem WM-Auftakt am 28. März in Bahrain soll die Entscheidung darüber fallen, in welcher Form genau mit dem GP-Wochenende experimentiert wird.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi