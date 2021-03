Ferrari-Crash bei Pirelli-Test? Carlos Sainz verlegen

​Bei Testfahrten mit den neuen Niederquerschnittreifen von Pirelli soll Carlos Sainz mit einem 2019er Ferrari einen Unfall gehabt haben. Der zweifache WM-Sechste aus Spanien gerät in Verlegenheit.

Pirelli hat das diesjährige Testprogramm im Hinblick auf die Saison 2022 begonnen, wenn die Formel 1 neu mit Niederquerschnittreifen auf 18-Zoll-Rädern antritt. Das Mailänder Traditionsunternehmen arbeitet dabei mit neun von zehn Teams und Tests bis September, nur Williams hat aus Kapazitätsgründen abgesagt.

Den Anfang hat Ferrari mit drei Tagen in Jerez de la Frontera gemacht. Dabei soll Carlos Sainz einen Unfall gehabt haben. Im Rahmen einer Videokonferenz von Ferrari ist der WM-Sechste von 2019 und 2020 darauf angesprochen worden und kam sichtlich in Verlegenheit.

Der 26jährige Madrilene sagt: «Die Testfahrten von Pirelli finden hinter verschlossenen Toren statt. Also ist es für mich schwierig, hier eine Antwort zu geben. Ich weiss nicht genau, welche Aussagen wir aus vertraglicher Sicht machen dürfen.»

«Aber wenn wir mal annehmen, es wäre etwas passiert, nicht dass ich das bestätigen würde, einfach nur angenommen, dann wäre es ein geringer Zwischenfall gewesen.»



Über erste Erfahrungen mit den Niederquerschnittreifen sagt Sainz: «Meine Eindrücke sind positiv, wenn ich daran denke, dass wir erst am Anfang der Entwicklung stehen. Natürlich müssen wir abwarten, wie sich diese Walzen an den neuen Rennwagen machen.»



Pirelli hat für 2021 ein Testprogramm aus 28 Tagen zusammengestellt, 22 davon mit profillosen Slicks, 6 mit Regenreifen und Intermediates. Erste Erkenntnisse aus Jerez: Die Protoypenwalzen sind rund 0,5 Sekunden pro Runde langsamer und verstärken eine Tendenz zum Untersteuern.





Pirelli-Testprogramm 2021

22.–24. Februar: Ferrari in Jerez

30. März – 1. April: Ferrari und Alpine in Bahrain

20./21. April: Mercedes in Imola

11./12. Mai: Alpine, Red Bull Racing und Alfa Romeo in Barcelona

25./26. Mai: Mercedes in Le Castellet

6./7. Juli: AlphaTauri in Spielberg

20./21. Juli: Red Bull Racing, Aston Martin und Haas in Silverstone

3./4. August: Mercedes, McLaren und Ferrari auf dem Hungaroring

15./16. September: Alpine in Magny-Cours





