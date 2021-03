Lewis Hamilton: Rücktritt hängt nicht vom 8. Titel ab

​Der 95fache GP-Sieger Lewis Hamilton geht als Favorit in die neue Saison, aber der Engländer hat neben dem WM-Titel andere Ziele: «Siegen ist nicht alles. Und mein Rücktritt hängt nicht am achten WM-Titel ab.»

In den letzten Jahren ist klargeworden: Lewis Hamilton definiert sein Vermächtnis längst nicht mehr über Siege und WM-Titel. Sein Appell zu mehr Umweltbewusstsein war wie ein Hilfeschrei. 2020 ist eine weitere, kraftvollere Ebene hinzugekommen – der Kampf für mehr Gleichheit und gegen Rassismus.

Es war Lewis Hamilton, der Mercedes davon überzeugen konnte, als starke Aussage die Silberpfeile schwarz zu lackieren. Wer anders als Lewis Hamilton würde ein T-Shirt tragen mit der Aufschrift: «Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben»? Wer anders als Lewis Hamilton würde – aus eigener Tasche finanziert – eine Kommission gründen, mit dem Ziel, mehr junge Menschen aus Minderheiten im Rennsport unterzubringen?

Lewis Hamilton sagt: «Ich folge üblicherweise meinem Herzen und mache, was ich für das Richtige halte. Und ich werde mich dabei von niemandem aufhalten lassen. Einige Leute finden: ‚Politik hat keinen Platz im Sport.’ Aber unterm Strich geht es nicht um Politik, es geht um Menschenrechte. Meiner Meinung nach sollten wir da mehr tun. Wir haben diese fabelhafte, riesige Gruppe von Menschen, welche die Formel 1 verfolgen, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Wir sollten ihnen mehr positive Nachrichten übermitteln, ganz besonders punkto Gleichheit.»

Bei der Präsentation des 2021er Mercedes W12 verblüfft Hamilton mit folgenden Worten: «In den vergangenen Jahren bestand die Priorität darin, Weltmeistertitel zu gewinnen. Aber Siegen ist nicht alles. Im vergangenen Jahr haben wir viel über Gleichheit gesprochen und über Einbeziehung, wir haben eine Bewegung angestossen für mehr Vielfalt, wir haben sichergestellt, dass bei solchen Themen endlich gehandelt wird. Das ist für mich ein ganz starker Antrieb. Doch klar brennt das Herz des Formel-1-Piloten dafür, auf der Rennstrecke einen besseren Job zu machen als seine Gegner.»

Natürlich wird der siebenfache Weltmeister in diesem Zusammenhang darauf angesprochen, wieso er sich nur bis Ende 2021 bei Mercedes verpflichtet hat. Lewis antwortet: «Ich habe noch nicht entschieden, ob ich 2022 und darüber hinaus Rennen fahre. Ich bin in der überaus glücklichen Lage, dass ich die meisten meiner Ziele als Rennfahrer erreichen durfte. Ich sehe keine Notwendigkeit, zu weit in die Zukunft zu planen. Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten, und so fand ich einfach, es reicht, wenn ich für eine neue Saison unterzeichne. Und später rede wir in aller Ruhe und sehen, ob da noch weitere Jahre hinzukommen.»



Das klingt sehr nach einem Rennfahrer, in dessen Kopf Rücktritts-Gedanken kreisen.



Aber Lewis sagt: «Ich bin voll konzentriert auf 2021 und auch voll motiviert. Ich sah einfach keinen Grund, mich länger zu binden. Aber das soll nicht den Eindruck erwecken, ich sei nicht mit Leib und Seele bei der Sache. Denn das bin ich.»



Hängt Rücktritt oder nicht vom achten Titel ab? Lewis sagt: «Nein, das wird keine Rolle spielen, denn ich bin damals nicht in die Formel 1 gekommen, um all diese Rekorde zu brechen. Es geht mehr um die Frage: Habe ich noch immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich den Helm aufsetze und auf die Bahn hinausfahre? Das ist für mich wichtiger als die Anzahl WM-Titel.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi