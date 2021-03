Toto Wolff (Mercedes): «Das gleiche Feuer wie 2013»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärt: «Diese Skepsis und dieser Hunger treiben und spornen uns vor jeder Saison erneut an. Denn wir fangen alle wieder bei null an und können immer noch mehr Leistung nachlegen.

Nach langem Warten wurden die Formel-1-Fans am heutigen Dienstag erlöst: Mercedes hat den neuen GP-Renner präsentiert, in dem Champion Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in diesem Jahr Gas geben werden. In den zwölf Wochen, die seit dem Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi 2020 vergangen sind, hat sich das Weltmeister-Team keine Pause gegönnt, um den Nachfolger des W11 auf die Räder zu stellen.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärt stolz: «Es kann so viel passieren und es wäre nur natürlich, dass man sich an Erfolge gewöhnt und deshalb nicht mehr so hart dafür kämpft. Aber dieses Team hat kein einziges Anzeichen dafür gezeigt. Ich sehe noch immer das gleiche Feuer, den gleichen Hunger und die gleiche Leidenschaft wie 2013, als ich das erste Mal durch die Gänge im Formel-1-Werk gegangen bin.»

«Jede Saison ist eine neue Herausforderung und bringt ein neues Ziel mit sich, das wir erreichen wollen. Die Saison 2021 bringt Veränderungen am Reglement mit sich, die sich auf unsere Konkurrenzfähigkeit auswirken könnten. Gleichzeitig tritt die Budgetobergrenze in Kraft und wir müssen am grossen Regelumbruch für 2022 arbeiten. Diese Herausforderungen spornen uns an», fügt der Wiener an.

Auf seine Erwartungen angesprochen erklärte Wolff: «Es ist immer gefährlich, Erwartungen zu definieren. Für mich ist das schwierig, weil ich mir sofort nach der Zieldurchfahrt beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi Gedanken über das nächste Jahr mache. In dieser Saison gibt es einige Veränderungen an den Autos, die nicht nach viel aussehen mögen, aber sie haben einen starken Einfluss auf die Performance. Deshalb nutzen uns die guten Ergebnisse aus dem Vorjahr nichts mehr.»

«Jeden Winter gibt es Anzeichen, dass ein anderes Team vielleicht bessere Arbeit abgeliefert haben könnte, deswegen müssen wir weiter alles geben. Diese Skepsis und dieser Hunger treiben und spornen uns vor jeder Saison erneut an. Denn wir fangen alle wieder bei null an und können immer noch mehr Performance nachlegen. Das ist das Spannende daran. Mir gefällt diese Jahreszeit, weil sie ein Blick ins Ungewisse ist.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi