Lewis Hamilton (Mercedes): «Ich kann’s kaum erwarten»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton strebt einen neuen Titelrekord an und will die Marke von 100 GP-Siegen knacken. Die Chancen sind gross, diese beiden Ziele zu erreichen.

Lewis Hamilton hat im vergangenen Herbst zum Schrecken seiner Gegner festgehalten: «Ich sehe meine Mission hier noch nicht als erfüllt an, ich will noch sehr viel mehr erreichen.» Das Mehr bedeutet für die Saison 2021: Achter Fahrer-WM-Titel, womit der 36jährige Engländer den Rekord von Michael Schumacher brechen würde, und 100. GP-Sieg, derzeit steht der Unersättliche bei 95 GP-Erfolgen.

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gehen in ihre fünfte gemeinsame Saison als Teamkollegen. Beide sind heiss darauf, nach einem intensiven Trainingsprogramm in der Winterpause wieder ins Cockpit zu steigen.



Lewis Hamilton: «Der Präsentationstag eines neuen Autos ist immer sehr aufregend. Es ist fantastisch, der Welt das Ergebnis all der harten Arbeit in den Werken zu zeigen und einige meiner Teamkollegen persönlich zu treffen, was im Laufe des vergangenen Jahres nur selten vorkam. Ich stand auch über den Winter mit meinen Ingenieuren in Kontakt, habe mich über ihre Vorbereitungen informiert und mich selbst auf die anstehende Saison vorbereitet. Die Spannung steigt immer weiter und jetzt kann ich es kaum noch erwarten, mit dem W12 auf die Strecke zu fahren.»



Bei der Enthüllung des neuen Autos im Rennwagenwerk von Brackley sagt Hamilton: «Ich bin bereit! Wir hatten eine so kurze Pause, aber es fühlte sich lang an. Ich brenne darauf zu sehen, wie sich dieser Wagen beim Wintertest macht.»



Wieso hat Lewis nur für ein Jahr unterschrieben bei Mercedes? «Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich schon fast alles erreicht habe, was ein Rennfahrer erreichen kann. Ich will mir einfach alle Optionen offen lassen. Mein Ziel für 2021 besteht natürlich darin, weiter Rennen und Titel zu gewinnen. Aber mir ist auch mein anderer Weg wichtig – mich für eine gerechtere Welt einsetzen, für Gleichheit, gegen Rassismus, für bessere Chancen aller Menschen.»

Lewis Hamilton über das neue Auto: «Auch nach all den Jahren verleidet einem dieses Gefühl nie. Du bekommst ein fabelhaftes Renngerät, und nur Valtteri und ich dürfen dieses Auto fahren. Ich fühle mich jedes Mal privilegiert, denn ich weiss, wie viel Arbeit und Herzblut von mehr als 1000 Menschen in solch einem Wagen stecken.»

Valtteri Bottas: «Wir hatten im Vorjahr nicht oft die Gelegenheit, in die Fabrik zu kommen, deshalb freue ich mich wirklich sehr, endlich wieder hier zu sein und das neue Auto zum ersten Mal persönlich zu sehen. Ich wurde regelmässig über die Fortschritte auf dem Laufenden gehalten, aber es ist schön, das Endergebnis nun in natura vor mir zu sehen. Das beflügelt mich noch mehr für die neue Saison. Die Autos sind ähnlich zum Vorjahr, aber es gibt einige interessante Veränderungen an der Aerodynamik, die einen Einfluss auf das Fahrverhalten und die Performance haben werden. Jetzt freue ich mich darauf, in Bahrain herauszufinden, wie sich das Auto auf der Strecke anfühlt.»



«Ich glaube, dass unsere Konstanz innerhalb des Teams über die zurückliegenden Jahre hinweg eine wichtige Stärke und ein grosser Vorteil war», sagt Teamchef Toto Wolff über die Fahrerpaarung des Teams für 2021. «Wir haben in den vergangenen Saisons gesehen, dass diese Fahrerpaarung sehr gut für uns funktioniert. Wir haben zwei unheimlich starke Fahrer, die zudem eine sehr professionelle Arbeitsbeziehung besitzen. Beide sind hungrig und gespannt darauf, dass es bald wieder Racing gibt. Wir freuen uns darauf, sie in ein paar Wochen endlich zum ersten Mal in unserem neuen Auto fahren zu sehen.»



Gleichzeitig behält Mercedes ein starkes Duo an Ersatzfahrern für die Saison 2021: Stoffel Vandoorne kehrt in dieser Rolle an der Seite seines Mercedes Formel-E-Teamkollegen Nyck de Vries zurück.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi