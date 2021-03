Mick Schumacher: So tritt sein Haas-Team 2021 an

In diesen Farben treten Mick Schumacher und Nikita Mazepin an

​Der US-amerikanische Rennstall Haas hat die ersten Bilder veröffentlicht, die zeigen, in welchen Farben Mick Schumacher und Nikita Mazepin in der Formel-1-Saison 2021 antreten.

Der US-amerikanische Haas-Rennstall tritt in ganz neuen Farben an: Uralkali, einer der weltweit führenden Hersteller für Düngemittel, ist neuer Titelsponsor, die Rede ist von einem Mehrjahresabkommen. Teambesitzer Gene Haas: «Ich freue mich, dass wir Uralkali als Partner begrüssen dürfen. Wir haben mit Nikita Mazepin und Mick Schumacher ein aufregendes neues Fahrerduo, und wir hoffen, dass wir ab und an punkten können.»

Haas ist in Verzug. Eigentlich planten die US-Amerikaner, in diesen Tagen das Modell VF-21 zu präsentieren, natürlich war auch ein Roll-out oder Filmtag angedacht. Aber die beiden GP-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin müssen sich gedulden. Denn die Corona-Pandemie hat die ganze Planung über den Haufen geworfen.

Es begann mit der vernünftigen Entscheidung von Formel 1, FIA und Rennställen, dass in der Königsklasse aus Spargründen 2021 die gleichen Chassis wie 2020 verwendet werden. Aus diesem Grund entsteht der 2021er Haas-Renner von Schumacher und Mazepin in Banbury (England).

Das führt direkt zum Fire-up des Ferrari-Motors oder vielmehr den Verzicht auf das Anlassen des Triebwerks. Denn die Antriebseinheit aus Maranello bleibt stumm – aus dem einfachen Grund, weil das Fachpersonal von Ferrari nicht nach Grossbritannien reiste.

Noch vor einem Jahr wäre das alles kein Problem gewesen: Es gab keine Reise-Einschränkungen oder –verbote, zudem wurde der Haas-Renner bei Dallara in Italien aufgebaut. Fahrzeit von Ferrari in Maranello: eine lockere Autostunde.



Haas-Teamchef Günther Steiner erklärt: «Die Ferrari-Leute hätten aufgrund der Massnahmen gegen Corona alle zuerst in Quarantäne müssen und zwar fünf Tage lang. Das geht einfach nicht. Also werden wir den Motor erstmals direkt vor den Wintertests in Bahrain anwerfen. Wir bauen alles so weit zusammen und starten das Triebwerk dann am Bahrain International Circuit.»



Letztlich spielt das keine grosse Rolle, weil Haas der Saison 2021 nicht übertrieben grosse Bedeutung beimisst – die Entwicklung läuft auf Sparflamme, alle Ressourcen werden auf das Projekt 2022 konzentriert.



Teamchef Steiner erklärt: «Wir müssen das grosse Bild im Auge behalten. Uns ist klar, dass ein sehr hartes Jahr auf uns zukommt. Wir beissen lieber 2021 mit einem weniger konkurrenzfähigen Auto in den sauren Apfel, sind dann aber für 2022 gut vorbereitet. Das ist aus unserer Perspektive sinnvoller.»



Der Südtiroler sieht im Negativen das Positive: «Auf diese Weise baut sich auch für unsere jungen Mick Schumacher und Nikita Mazepin weniger Druck auf. Sie sollen in Ruhe das Formel-1-Handwerk lernen können, um für die Saison 2022 möglichst viel Erfahrung zu sammeln.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi