Alpine-Führung stellt klar: Fernando Alonso ist fit

​Alpine-CEO Laurent Rossi und Alpine-Direktor Marcin Budkowski sind davon überzeugt, dass Superstar Fernando Alonso nach seinem Radunfall rechtzeitig fit wird für den Wintertestbeginn in Bahrain.

Am 3. März rollt der neue Rennwagen von Alpine zum Filmtag auf die Silverstone-Strecke. Der grosse Abwesende, so wie auch bei der virtuellen Teamvorstellung – Fernando Alonso. Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 trainiert zuhause in der Schweiz und hat auf die Reise nach Grossbritannien verzichtet, um einer fünftägigen Quarantäne zu entgehen.

Nach dem Radunfall des 32fachen GP-Siegers unweit von Lugano in der Schweiz gab böse Gerüchte. Die übelste Version: Es solle vertuscht werden, die schlecht es wirklich um den Asturier stehe; es war sogar davon die Rede, dass Wintertests und Saisonbeginn in Frage stünden.

Alles Mumpitz, beteuert Alpine-CEO Laurent Rossi. Der 45jährige Franzose beteuert: «Fernando geht es sehr gut. Sein Unfall war besorgniserregend, gewiss. Jeder Radunfall ist überaus ernst zu nehmen. Aber er hatte grosses Glück, dass er mit einer kleineren Verletzung am Kiefer davongekommen ist.»

«Diese Verletzung machte einen Eingriff unumgänglich, aber abgesehen davon ist alles in Ordnung. Wir sind baff, wie schnell er sich erholt. Schon kurz nach dem Unfall hat er uns gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, er sei rechtzeitig für Bahrain auf dem Posten. Das haben uns auch seine Ärzte bestätigt.»



Alpine-Direktor Marcin Budkowski ergänzt: «Vielleicht sind die ganzen Gerüchte entstanden, weil wir darauf verzichtet haben, Fernando nach England zu holen. Wir wollten lieber sicherstellen, dass er ideal vorbereitet nach Bahrain reisen kann. Das war uns wichtiger als seine Präsenz bei der Teampräsentation oder beim ersten Funktionstest des Autos.»



«Reisen ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie derzeit überaus kompliziert. Die ganzen verschiedenen Länder haben umfangreiche Einschränkungen und Bestimmungen erlassen, das ist nicht ideal. Daher war es für uns naheliegend, dass wir Alonso lieber in Ruhe trainieren lassen, um für Bahrain fit zu sein.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi