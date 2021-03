Esteban Ocon nach Alpine-Test: Grosses Lächeln

​Der Franzose Esteban Ocon (24) hat in Silverstone einen Filmtag mit dem Alpine A521 absolviert. Der WM-Achte von 2017: «Wie es gelaufen ist? Ich habe noch immer ein grosses Lächeln im Gesicht.»

Am 2. März hatte Alpine (vormals Renault) seinen GP-Renner für die Saison 2021 präsentiert. Einen Tag später war die Seilschaft aus Enstone/England (Chassis) und Viry-Châtillon/Frankreich (Motor) in Silverstone bereits an der Arbeit, beim so genannten Filmtag – den die meisten Rennställe heutzutage nicht nur für Werbeaufnahmen nutzen, sondern als Funktionsprobe vor den Wintertests.

Esteban Ocon war der einzige Alpine-Fahrer im Einsatz. Fernando Alonso blieb zuhause in der Schweiz, um nach seinem Radunfall zu trainieren. Der zweifache Formel-1-Champion wird ab 12. März in Bahrain erstmals Alpine A521 fahren.

Der 24jährige Franzose Ocon rückte pünktlich kurz nach 9.00 Uhr auf die Bahn aus, für eine Installationsrunde, er trug dabei auch erstmals seinen neuen Rennhelm, farblich auf Alpine abgestimmt. Danach war ein wenig Däumchendrehen angesagt, weil über der Grafschaft Northamptonshire ein niedriger Nebelteppich lag. Als das Wetter aufklarte, legte Ocon auf dem 5,891 km langen GP-Kurs insgeamt 16 Runden zurück. Mehr war nicht drin, weil an Filmtagen gemäss Reglement maximal 100 Kilometer zurückgelegt werden dürfen.

Ocon, GP3-Champion des Jahres 2015, sagte danach: «Wie es gelaufen ist? Ich habe noch immer ein grosses Lächeln im Gesicht. Der Wagen hat sich sofort gut angefühlt, und wir konnten alle Programmpunkte abhaken, die wir uns vorgenommen hatten.»



«Zum Glück löste sich der Nebel bald auf, und wir konnten sogar von einer trockenen Bahn profitieren. Klar wäre ich gerne mehr gefahren als hundert Kilometer, aber so ist das Reglement nun mal.»



«Wir fahren an einem Filmtag ja mit Demo-Reifen von Pirelli, also bin ich auf Bahrain sehr gespannt – wenn die Umgebungstemperatur höher sein wird und der Wagen auf 2021er Rennreifen rollt. Das war ein guter Auftakt, wir sind für die Wintertests bereit und gierig, mehr über den Renner zu lernen. Und ich finde das Auto noch immer das schönste im Feld.»



Fortsetzung also am 12. März auf dem Bahrain International Circuit, wo Ocon und Fernando Alonso je eineinhalb Testtage mit dem A521 erhalten werden.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi