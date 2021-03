Formel 1 verrückt: Sieger, aber keine Podestzeremonie

​Erleben wir in der Formel-1-WM 2021 Rennsieger, aber danach keine Podestzeremonie? Gemäss Serien-CEO Stefano Domenicali wird das für die geplanten Sprintrennen der Königsklasse derzeit erwogen.

Das Thema Sprintrennen erzeugt heisse Köpfe. Formel-1-CEO Stefano Domenicali möchte 2021 mit dem Format des GP-Wochenendes experimentieren. Angedacht sind 100 Kilometer kurze Läufe in Montreal, Monza und Interlagos, jeweils am Samstag. Das Ergebnis dieses Rennens würde dann die Startaufstellung für den Grand Prix ergeben. Domenicali findet: «Wir müssen frischen Ideen gegenüber offen sein. Wir schauen uns Wege an, wie wir moderner werden können, aber wir wollen die Tradition nicht über Bord werfen. Wir prüfen derzeit, wie genau wir das umsetzen könnten.»

In der Formel 1 wird 2021 kein Champagner mehr verspritzt, sondern Spumante, also italienischer Sekt: Domenicali hat mit Matteo Lunelli ein entsprechendes Abkommen besiegelt, dem Geschäftsleiter des Schaumweinherstellers Ferrari Trento. Im Rahmen dieser Vertragsbestätigung in Italien hat Domenicali erwähnt, wie man das Thema Sprintrennen angehen könnte, ohne die Bedeutung des Grand Prix zu schmälern – etwa, indem es nach dem Mini-GP keine Siegerzeremonie gibt!

Domenicali sagte in Italien: «Wir arbeiten an Details in Sachen Sprintrennen und werden unsere Pläne vor dem Bahrain-GP vorlegen. Wir müssen sicherstellen, dass es einen markanten Unterschied gibt zwischen Sprint und der ikonischen Siegesfeier nach einem WM-Lauf. Die Zeremonie nach dem Grand Prix ist die Krönung der Veranstaltung, daher kann es am Samstag keine vergleichbare Ehrung geben.»

Es ist auch noch nicht klar, wie ein Spritrennen eigentlich heissen soll. Im Raum steht die Bezeichnung Qualifikationsrennen. Marcin Budkowski, Operationsleiter von Alpine, hat den Begriff Super-Qualifying ins Spiel gebracht.



Formel-1-Champion Sebatian Vettel ist von den Plänen Domenicalis gar nicht angetan: «Ein Grosser Preis besteht seit Jahren aus einer Distanz von rund 300 Kilometern, das ist die grösste Herausforderung des ganzen Wochenendes. Wenn nun Neues eingeführt wird, dann bedeutet das für mich – das klingt nach Heftplaster, nicht nach Heilmittel. Es liegt doch etwas im Argen, wenn wir am Format herumdoktern.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi