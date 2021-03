Sky zeigt Doku-Serie «Drive to Survive» von Netflix

​Neben den Live-Rennen an geplanten 23 GP-Wochenenden dürfen sich die Rennsportfans auf weitere spannende Inhalte auf Sky freuen. Dazu zählt die aufregende Netflix Doku-Serie «Drive to Survive».

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen Sky und Netflix und im Vorfeld der brandneuen Staffel 3 von «Drive to Survive» präsentiert Sky ab dem 14. März erstmalig die Staffeln 1 und 2 der von Netflix produzierten Formel-1-Doku.

Die aufregende Dokumentation «Drive to Survive» gewährt dem Zuschauer exklusive Blicke hinter die Kulissen der Formel 1 und auf die Menschen dahinter. Durch Interviews und Aufnahmen des Boxenfunks gibt die Serie detaillierte Einblicke in die Rennabläufe und ins Konkurrenzverhältnis der Fahrer untereinander. Zu den Hauptprotagonisten gehören die Formel-1-Piloten der jeweiligen Saison – in Staffel 1 der Rennsaison 2018 und in Staffel 2 der Saison 2019 wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Max Verstappen. Zu Wort kommen auch verschiedene Manager und Teambesitzer.

Sky zeigt die ersten beiden Staffeln als TV-Premiere von 14. März bis 18. April auf Sky Sport F1 in der Regel täglich als Doppelfolge ab 17.30 Uhr. Zusätzlich werden die Episoden in brillanter UHD-Qualität auch auf Sky Sport UHD ausgestrahlt. Zudem haben die Fans am 20. März ab 21.00 Uhr die Gelegenheit, sämtliche Folgen der ersten Staffel am Stück anzusehen.

Am 19. März präsentiert Netflix dann die brandneue 3. Staffel von «Drive to Survive» rund um die Saison 2020, in welcher der Rennbetrieb einen dramatischen Stopp aufgrund der Corona-Pandemie hinnehmen musste, um ab Juli in Österreich einen spannenden Neustart hinzulegen.



Sky Sport F1 ist mit einem Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität geniessen.



Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 die geplanten 23 Wochenenden live in Deutschland übertragen – vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Für Sky Q Kunden gibt es sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillanter Ultra HD Bildqualität. Mit Deutschlands erstem Nonstop-Motorsportsender «Sky Sport F1» bekommt der Motorsport zudem am 12. März ein neues Zuhause.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi