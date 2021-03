Steiner zu Sprintrennen: «Dürfen nicht stur sein»

Wie die meisten Teamchefs ist auch Günther Steiner offen für das Sprintrennen-Experiment, das die F1-Verantwortlichen planen. Er warnt aber auch: «Wir dürfen nicht stur daran festhalten, wenn es nicht funktioniert.»

In diesem Jahr wollen die Formel-1-Entscheidungsträger den Versuch starten, an den drei Rennwochenenden in Montreal, Monza und São Paulo statt des üblichen Qualifyings ein Sprintrennen über 100 km zu veranstalten, dessen Ausgang die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag bestimmen soll.

Im Rahmen der jüngsten Sitzung der Formel-1-Kommission haben sich die Teams grundsätzlich positiv zu dem Vorhaben geäussert, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit den Details des Versuchs befassen, bevor die Wahl für oder gegen das Experiment noch vor dem Saisonstart am Wochenende des 28. März getroffen wird.

Wie die meisten Teamverantwortlichen reagiert auch Günther Steiner grundsätzlich positiv auf dieses Vorhaben. Im Rahmen der Präsentation des neuen GP-Renners VF-21 für die Saison 2021 betonte der Haas-Teamchef: «Ich bin immer der Meinung, dass wir Dinge ausprobieren sollten.» Gleichzeitig forderte er aber auch: «Wir sollten nie Angst haben, zu sagen, dass etwas, was wir ausprobiert haben, nicht gut war.»

«Wir dürfen nicht stur daran festhalten, wenn es nicht funktioniert, und glauben, dass wir es durchziehen müssen, nur weil wir es ausprobiert haben», stellt der 55-jährige Südtiroler klar. «Wir müssen es ausprobieren, um zu sehen, wie es funktionieren wird. Ich möchte sehen, wie die Fans darauf reagieren. Ich bin sehr offen dafür, es zu versuchen, ich habe kein Problem damit.»

