So plant ServusTV das Formel-1-Debüt mit Hülkenberg

Der deutsche Formel-1-Star Nico Hülkenberg kehrt in die Königsklasse zurück – als ServusTV-Kommentator an der Seite von Andreas Gröbl. Der frühere GP-Pilot Christian Klien ergänzt das Team.

Mit dem neuen Rechteinhaber für Österreich, ServusTV, kommen zwei Formel-1-erfahrene Piloten als Journalisten ins Fahrerlager der Königsklasse zurück: Nico Hülkenberg als Kommentator an der Seite von Andreas Gröbl, Christian Klien als qBoxengassen-Spion» neben der aus der MotoGP bekannten Andrea Schlager.

Als Ende 2020 fix war, dass «Hülk» keinen fixen Platz in einem Team finden würde und sich die Arbeit bei ServusTV abzeichnete, sei schon ein Probelauf mit Gröbl gestartet worden, wonach «wir das neue Traumduo» waren, wie Hülkenberg humorvoll anmerkt.

Ganz neu ist die Arbeit vor dem Mikro nicht, denn vor zehn Jahren half er schon einmal beim Türkei-GP im ORF an der Seite von Ernst Hausleitner aus, mit seiner neuen «Chefin» Tanja Bauer arbeitete er schon bei Sky zusammen. Nach über zehn Jahren Formel-1-Erfahrung als Pilot fühlt er sich in der Materie fit genug, die Aufgabe gut zu bewältigen.

ServusTV wird, bestätigt Redaktionsleiterin Tanja Bauer, bei den einzigen Vorsaisontests Ende dieser Woche in Bahrain präsent sein, um «Material zu sammeln und für die aktuellen Nachrichten zu berichten». Der Salzburger Sender bekommt Zugriff auf das Formel-1-Archiv, will aber auch ein eigenes aufbauen.

«Beim Saisonauftakt in Bahrain werden Andrea Schlager und Christian Klien vor Ort sein, Andi Gröbl und Nico Hülkenberg im Salzburger Studio. Nico wird aber auch am Freitag schon alle Trainings mitkommentieren», ergänzt die Burgenländerin. Was passiert, wenn Hülkenberg als Ersatzpilot vor Ort sein muss, «wird noch geklärt werden.»

Auch die Terminkollisionen zwischen Formel 1 und MotoGP (in der ServusTV die hiesigen Alleinrechte hat) seien lösbar, erklärt Bauer – nach derzeitigen Kalendern wäre das fünf Mal der Fall: «Da wird es eine übergreifende Berichterstattung mit konstruktiver Schalt-Verbindung geben. Andrea wird mehr in der F1 als in der MotoGP zum Einsatz kommen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi