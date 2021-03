Sebastian Vettel: «Favoritenrolle ist verteilt»

Mit Aston Martin will Sebastian Vettel in diesem Jahr wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Er weiss, dass ihn ein harter Kampf erwartet. Den 3. Platz in der Team-Wertung bezeichnet er als grossen Schritt.

In seinen neuen Dienstwagen, den grünen GP-Flitzer AMR21, hat sich Sebastian Vettel bereits verliebt. Der Heppenheimer, der nach sechs Ferrari-Jahren mit Aston Martin in einen neuen Karriere-Abschnitt startet, gerät ins Schwärmen, wenn es um den neuen Look geht. Im RTL-Interview erklärt er: «Ich denke, das Auto sieht fantastisch aus.»

«Leider wird der Look aber nicht belohnt. Die Punkte müssen wir uns hart erkämpfen, doch ich denk, man sieht schon jetzt, dass es ein unheimlich gelungenes Auto ist», fügt der vierfache Champion an, und präzisiert: «Schön ist es zunächst einmal aufgrund der Farbe. Die Rückkehr von Aston Martin in die Formel 1 markiert einen besonderen Punkt, und es ist etwas besonderes, ein Teil davon zu sein.»

Vettel weiss, dass ihn keine leichte Aufgabe erwartet: «Natürlich müssen wir uns trotzdem auf der Strecke beweisen und zeigen, dass wir das Potenzial haben, um auch in Zukunft weiter angreifen zu können. Im Moment ist es schwer, da eine Vorgabe zu geben, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, von Anfang an alles zu geben und mit viel Schwung in die Saison zu starten», verspricht der 53-fache GP-Sieger.

Dass sein Rennstall, der die Saison 2020 unter dem Namen Racing Point noch als Vierter der Team-Wertung abgeschlossen hat, den dritten Platz ins Visier nimmt, steigert den Druck auf den Routinier, der an der Seite von Lance Stroll um WM-Punkte kämpfen wird. Vettel bleibt denn auch vorsichtig, wenn es um die Erwartungen geht.

«Ich denke, die Favoritenrolle ist verteilt mit Mercedes und dem ersten Herausforderer Red Bull Racing», prophezeit der 33-Jährige. «Aber wenn wir uns dahinter einreihen können, wäre das für uns ein grossen Schritt. Wie wir im vergangenen Jahr bereits gesehen haben, ist das Mittelfeld hart umkämpft und ich erwarte in diesem Jahr nicht, dass es einfacher wird.«

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi