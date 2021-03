ServusTV: Helmut Marko und Christian Klien zu Besuch

Bei der heutigen Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sprechen Helmut Marko und Christian Klien über die anstehenden Vorsaison-Testfahrten und den diesjährigen Formel-1-Saisonauftakt.

In dieser Woche hat das Warten für die Formel-1-Fans ein Ende: Die GP-Rennställe dürfen auf dem Wüstenkurs von Bahrain drei Tage lang zum offiziellen Vorsaison-Test ausrücken und eine erste Kostprobe ihrer Leistungsfähigkeit abgeben. Mit dabei ist natürlich auch Red Bull Racing mit GP-Star Max Verstappen und Neuzugang Sergio Pérez, die in diesem Jahr die Favoriten von Mercedes noch stärker unter Druck setzen wollen als in der vergangenen Saison.

Grund genug, den Motorsport bei der heutigen ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21:10h (Deutschland und Schweiz ab 23 Uhr) in den Fokus zu stellen. Mit Blick auf den ersten WM-Lauf der Saison 2021, der am 28. März auf dem Bahrain International Circuit ausgetragen wird, sprechen Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko und GP-Veteran Christian Klien über die Ausgangslage für das Team aus Milton Keynes.

Ausserdem stehen die Erfolgsmeldungen der Woche aus dem ÖSV-Lager im Vordergrund, die Zuversicht für die Olympischen Winterspiele 2022 geben. Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf sorgte der erst 19-jährige Johannes Lamparter nicht nur als Solist für eine Sensation, die gleichaltrige Marita Kramer liess ihr enormes Potenzial mehr als nur aufblitzen und Stefan Kraft setzte sich seine dritte WM-Krone im Einzel auf.

Bei den Parallel-Titelkämpfern der Snowboarder in Rogla zeigten mit Julia Dujmovits und Benjamin Karl zwei Routiniers, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Lamparter, Kramer, Dujmovits und Karl erzählen bei ihrem Besuch im Hangar-7 Geschichten und Anekdoten der vergangenen Tage. Auch Grossschanzen-Weltmeister Stefan Kraft hat sein Kommen angekündigt.

Moderation

Christian Brugger

Themen

Wintersport: WM-Erfolge in Oberstdorf und Rogla

Formel 1: Saison-Ausblick

Gäste

Stefan Kraft (Weltmeister Skispringen 2021)

Marita Kramer (Team-Weltmeisterin Skispringen 2021)

Johannes Lamparter (zweifacher Weltmeister NOK 2021)

Julia Dujmovits (WM-Bronze Snowboard 2021)

Benjamin Karl (Weltmeister Snowboard 2021)

Dr. Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull)

Christian Klien (Ex-GP-Pilot und ServusTV-Formel-1-Experte)