Alex Albon: Bereit für kurzfristige Formel-1-Einsätze 07.03.2021 - 18:31 Von Otto Zuber

Formel 1 © Red Bull Alex Albon

Alex Albon muss in dieser Saison mit dem Platz auf der Reservebank Vorlieb nehmen. Für 2022 peilt er eine Rückkehr in die Formel-1-Startaufstellung an. In der Zwischenzeit hält er sich für alle Fälle bereit.