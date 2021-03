Simon Roberts erklärt Test-Einsatz von Roy Nissany

Die Formel-1-Teams dürfen in diesem Jahr nur drei Vorsaison-Testtage absolvieren, die meisten Rennställe nutzen diese, um ihre Stammfahrer auf die anstehende Saison vorzubereiten. Williams geht einen anderen Weg.

In diesem Jahr bleibt den Formel-1-Teams kaum Zeit, um sich auf den Saisonstart vorzubereiten, der am Wochenende des 28. März auf dem Bahrain International Circuit über die Bühne gehen wird. Gerade einmal drei Tage dürfen die GP-Rennställe mit ihren 2021er-Autos auf dem Wüstenkurs testen, bevor das erste Rennwochenende der Saison ansteht.

Deshalb lassen die meisten Teams auch die Stammfahrer zum Zug kommen. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärte anlässlich der Präsentation der Mannschaft 2021 in der vergangenen Woche: «Drei Testtage sind sicherlich eine kurze Zeit und die Fahrer werden sich abwechseln, um ihre Chance zu bekommen.» Das heisst: Jeder Pilot sitzt insgesamt 1,5 Tage im Auto.

Beim Williams-Team darf hingegen Test- und Entwicklungsfahrer Roy Nissany an einem der drei Tage ausrücken, womit sich die Vorbereitungszeit für die GP-Piloten George Russell und Nicholas Latifi auf genau einen Tag verkürzt. Der 26-Jährige, der 2020 drei Mal am ersten Freitagstraining sowie am Nachsaisontest in Abu Dhabi hatte teilnehmen dürfen, wird in Bahrain somit gleich viel Zeit am Steuer des Williams FW43B-Mercedes verbringen wie die beiden jungen Stammfahrer.

Für Teamchef Simon Roberts steht fest: Den halben Testtag werden die beiden Teamkollegen nicht zu sehr vermissen, zumal der neue Renner wegen des kaum veränderten Reglements stark an seinen Vorgänger erinnert. In einem Video-Interview auf der offiziellen Formel-1-Website erklärt er: «Es ist gut für Roy, diese Erfahrung im Auto zu bekommen. Wir können den Tag mit ihm nutzen, um Dinge zu tun, die dann den Stammfahrern die Möglichkeit geben, sich auf andere Teile des Programms zu konzentrieren.»

«Da wir einen Grossteil des 2020er-Renners übernommen haben, stehen nicht die kompletten Checks an, die wir üblicherweise mit einem neuen Auto durchlaufen, wir erwarten also keine Sorgen, was die Laufleistung angeht», fügt der Brite an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi