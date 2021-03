Mick Schumacher: «Wie ein verlängertes Wochenende»

Mick Schumacher darf in dieser Woche seine ersten Kilometer im neuen Formel-1-Renner von Haas abspulen. Der Formel-1-Rookie freut sich auf die drei Testtage und spricht über seine Erwartungen.

Am Freitagmorgen ist es endlich soweit: Mick Schumacher wird erstmals im Haas-Renner VF-21 zu Testzwecken auf dem Bahrain International Circuit ausrücken. Der Formel-2-Champion kann es kaum erwarten, seinen neuen Dienstwagen kennenzulernen und seine ersten Erfahrungskilometer zu sammeln. In einem vom Team veröffentlichten Interview gesteht er: «Natürlich ist es etwas ganz Besonderes, jetzt einer der 20 Fahrer in der Formel 1 zu sein.»

«Als Kind habe ich 15 Jahre lang davon geträumt – und jetzt ist es tatsächlich passiert. Es ist emotional und einfach etwas sehr Schönes. Mein Vater hatte in diesem Jahr vor 30 Jahren sein erstes Rennen in der Formel 1. Das macht es noch emotionaler und noch schöner», erklärt der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher.

Der 21-Jährige weiss, worauf er sich beim anstehenden Testeinsatz konzentrieren will. «Die erste Priorität ist es, sich im Auto noch wohler zu fühlen und einfach zu versuchen, alles zu sortieren, was es zu sortieren gibt, angefangen bei der Fahrerausrüstung, dem Sitz, der Fahrerposition, bis hin zum Fahrgefühl und der Zusammenarbeit mit dem Team», zählt er auf. «Das sind alles Schwerpunkte, die ich mir vor einiger Zeit gesetzt habe. Ich freue mich auf die Arbeit und darauf, alles herauszufinden, was wir brauchen, um für das erste Rennen der Saison bereit zu sein».

«Es gibt den Teams natürlich eine Menge Informationen, wenn man auf einer Strecke testet und eine Woche später dort ein Rennen fährt. Es ist wie ein verlängertes Wochenende, an dem wir zusätzliche Kilometer sammeln können», erklärt der Haas-Rookie. «Es gibt uns die Möglichkeit, auf einer Strecke zu fahren, die einen hohen Reifenverschleiss aufweist. Ausserdem können wir in diesem Fall mehr darüber lernen, wann die Reifen einbrechen. Da wir aus der Formel 2 kommen, haben wir sehr wenig Erfahrung mit dem Formel-1-Reifen. Aber wir haben eine Menge Erfahrung mit Pirelli-Reifen, also wird das einer unserer Schwerpunkte sein.»

Und damit nicht genug. «Wir müssen noch mehr Informationen darüber sammeln, wie man eine einzelne Runde vorbereitet und auch, wie man den Reifen für die Renndistanzen vorbereitet», betont Mick. «Die Rennen in diesem Jahr dauern sehr viel länger als die, die wir in der Formel 2 hatten, und offensichtlich haben wir jetzt nur ein Rennen pro Wochenende. Wir müssen in der Lage sein, so viel Wissen aus den freien Trainings und dem Qualifying herauszuholen, um dann alles in die Performance für den Grand Prix stecken zu können.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi