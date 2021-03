Fernando Alonso (Alpine): «Das habe ich vermisst»

​Bei einer Veranstaltung des Streaming-Anbieters DAZN spricht der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso über seine Lehren aus dem Bahrain-Test und die Aussichten auf die GP-Saison 2021.

Die spanische Tochterfirma des Londoner Streaming-Anbieters DAZN hat Fernando Alonso zum Video-Interview gebeten. DAZN hat sich vor drei Jahren die Rechte gesichert, die Formel-1-WM-Läufe auf dem spanichen Markt zu streamen. Der 32fache GP-Sieger meldete sich aus Bahrain, wo er zwischen Testfahrten und WM-Auftakt bleibt. «Wie ihr sehen könnt, ist das weder die Schweiz noch Asturien. Wir wollen euch in Europa nicht neidisch machen, aber wir haben 30 Grad und beste Bedingungen zum Training – ich werde mich tipptopp auf die Saison vorbereiten können.»

Nachwirkungen von seinem Radunfall Anfang Februar gibt es keine, wie Alonso schon im Rahmen des Bahrain-Tests bestätigt hat. «Als ich das Training nach einigen Tagen Ruhe wieder intensivierte, war alles normal. Ich erwarte keine Probleme. Was aber auf mich zukommt: Am Ende der Saison werde ich zwei Titanplatten entfernen lassen müssen, die mir am Oberkiefer eingesetzt wurden.»

Der 39jährige Alonso legte beim dreitägigen Bahrain-Test 206 Runden zurück, nur vier Fahrer waren noch fleissiger – Pierre Gasly (237), Kimi Räikkönen (229), Nikita Mazepin (213) sowie Charles Lecerc (212).

Alonso sagt weiter: «Ich fühle mich gut, und ich bin glücklich, wieder im Formel-1-Fahrerlager zu sein. Ich habe den GP-Sport vermisst, auch wenn ich in der Zwischenzeit ja nicht untätig auf dem Sofa lag. Was mir alles gefehlt hatte: Das Fahren mit den hochstehendsten Rennwagen der Welt, der Prickel einer schnellen Runde, wenn alles auf den Punkt gebracht werden muss, die komplexen strategischen Rahmenbedingungen, die anforderungsreiche Arbeit mit verschiedenen Reifenmischungen. Es sind all diese Facetten, welche dieser Formel die 1 geben, und ich habe grossen Spass daran, wieder ein Teil davon zu sein.»



Fernando Alonso gibt wenig auf die Rundenzeiten aus Bahrain. «Grundsätzlich hatten wir einen sehr guten Wintertest. Aber man sollte nicht zu verkrampft versuchen, die Gegner analysieren zu wollen. Jedes Team verfolgt sein ganz eigenständiges Programm, das macht die Vergleiche überaus schwierig.»



«Was uns angeht, so müssen wir den Alpine noch besser verstehen. Wir sind dabei, das Potenzial des Autos Schritt um Schritt zu ergründen, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Unser Ziel fürs erste GP-Wochenende besteht darin, ein reibungsloses Wochenende zu zeigen, den Wagen so gut als möglich den Verhältnissen anzupassen, und dann sehen wir mal, was dabei herauskommt. Und ich möchte den Motorsport auch geniessen, ungeachtet unseres Ergebnisses.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2