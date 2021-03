Mick Schumacher (Haas): Quoten-Turbo für Sky?

​Ab 2021 überträgt der Bezahlsender Sky die Königsklasse in Deutschland exklusiv, RTL zeigt vier Rennen in Sublizenz. Für Sky soll Mick Schumacher in seiner ersten GP-Saison zum Quoten-Turbo werden.

Sky Deutschland zog nach dem Formel-1-Finale 2020 eine positive Bilanz, es war die reichweitenstärkste Saison der Sendergeschichte: Am gesamten Rennwochenende sahen im Schnitt 979.000 Zuschauer (Reichweiten jeweils inklusive TV, Sky Go und Sky Ticket) die einzelnen Sessions mit den drei freien Trainings, Qualifying und Rennen. Damit schalteten durchschnittlich rund 19 Prozent mehr Zuschauer am Wochenende ein als 2019.

Die Rennen sahen im Schnitt 550.000 Zuschauer. Damit lagen die Renn-Reichweiten um rund 15 Prozent über der Vorsaison. Den Saison-Topwert erzielte der Grosse Preis der Steiermark mit 650.000 Zuschauern. Das Saisonfinale in Abu Dhabi sahen 562.000 Zuschauer. Das ist natürlich kein Vergleich zu der Reichweite, die RTL jeweils erreichte, der frei empfangbare Kölner Privatsender verbuchte zuletzt rund vier Millionen Fans im Schnitt pro Rennen.

Aber die Formel 1 gibt es 2021 in Deutschland mit Ausnahme von vier Rennen nur noch im Bezahlfernsehen. Vier Läufe sind an RTL sublizensiert worden, es handelt sich um die Rennen in Imola, Barcelona, Monza und São Paulo.

Sky hat vor dem Beginn der GP-Saison am 28. März eine Umfrage gemacht. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Sky-Abonnenten geben an, dass sie die Formel 1 häufiger verfolgen wollen, weil Mick Schumacher als Fahrer startet. Mehr als die Hälfte der befragten Abonnenten (52 Prozent) bewerten Sky als wichtigsten Sender in punkto Motorsport und schätzen den hohen Qualitätsstandard bei den Übertragungen. Die gemeinsam mit Nielsen Sports durchgeführte Multisport-Studie belegt, wie überaus positiv die Berichterstattung rund um die Formel 1 bei den Sky-Zuschauern ankommt.

58 Prozent der Befragten gaben an, dass die Formel 1 gut bei Sky aufgehoben ist, bei den Fans («Heavy User» der Formel 1) sind es 90 Prozent. Für mehr als ein Viertel der Abonnenten (26 Prozent) und 72 Prozent der Fans ist der Motorsport auf Sky ein sehr wichtiger Aspekt des Abonnements. Dabei freut sich rund die Hälfte der Abonnenten (47 Prozent) immer sehr auf die Rennen, bei den Fans sind es 84 Prozent.



Nur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 sämtliche 23 Formel-1-Wochenenden live in Deutschland übertragen – vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup live.



Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender «Sky Sport F1» hat der Motorsport seit dem 12. März ein neues Zuhause. Auf Sky Q geniesst der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die «Was hab‘ ich verpasst?»-Funktion.



Sky Sport F1 ist mit einem Sky-Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte GP-Saison live verfolgen.





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 10,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2