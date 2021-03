Lance Stroll (Aston Martin): «Sebastian Vettel weise»

​Aston Martin hat in Bahrain einen Fehlstart hingelegt. Aber das Blatt wird sich wenden, davon sind Teamchef Otmar Szafnauer und Pilot Lance Stroll überzeugt – dank der Hilfe von Sebastian Vettel.

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer hat die Rolle des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel so umrissen: «Wir können erstmals mit einem Champion arbeiten, und seine Erfahrung in Rennställen, die viele GP-Siege und WM-Titel errungen haben, ist für uns Gold wert. Sein Fachwissen war einer der kraftvollsten Gründe, ihn zu verpflichten. Seb hat einfach diese Gewinner-Mentalität, wir werden viel von ihm lernen können.»

Und der US-Amerikaner sieht den 53fachen GP-Sieger Vettel noch in einer anderen Rolle: «Sebastian soll auch an der weiteren Entwicklung von Lance Stroll teilhaben. Lance soll von ihm lernen, und die beiden sollen sich gegenseitig zu besseren Leistungen anspornen. Ich finde, wir haben eine exzellente Mischung aus Know-how, Jugend und Speed.»

Sebastian Vettel hat sich selber ein wenig auf den Arm genommen und gesagt: «Wenn ich neben Lance sitze, dann bin ich hier natürlich der alte Mann.» Aber was sagt der junge Mann über den alten?

Der 22jährige Kanadier Lance Stroll, elf Jahre jünger als sein deutscher Stallgefährte, sagt über Sebastian Vettel: «Er weiss unheimlich viel, wenn es um Fahrzeugverhalten geht. Er sagt klipp und klar, was er von einem Rennwagen erwartet, er ist einfach weise. Sein Talent ist offensichtlich, dazu diese gewaltige Erfahrung.»

«Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit, und bei den Bahrain-Tests haben wir unterschiedliche Programme verfolgt, um die Arbeit zu teilen. Ich bin sicher, wir arbeiten intensiver Seite an Seite, wenn wir am GP-Wochenende an Vergleichbarem sitzen.»



Aber das Ganze ist keineswegs eine Informations-Einbahnstrasse, wie der WM-Elfte von 2020 betont: «Ich bin seit einigen Jahren in diesem Team und kenne Wagen und Abläufe besser. Vettel hingegen arbeitet sich noch ein, es gibt für ihn sehr viel zu tun. Letztlich bin ich davon überzeugt, dass wir Aston Martin gemeinsam in die richtige Richtung bringen und im Verlaufe der Saison das Potenzial des neuen Autos ausschöpfen.»

Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2