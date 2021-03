Andreas Seidl (McLaren): «Mick Schumacher hat alles»

​McLaren-Teamchef Andreas Seidl beobachtet seit Jahren aufmerksam die Entwicklung von Mick Schumacher. Der Passauer ist überzeugt: «Mick Schumacher hat alles, was ein Spitzenfahrer mitbringen muss.»

Beim Blick auf die Rundentabellen der Bahrain-Tests lief dem einen oder anderen Fan ein Schauer über den Rücken, denn ein magisches Kürzel ist zurück – MSC. Jahrelang stand es für den besten Rennfahrer seiner Epoche, für Michael Schumacher. Nun trägt sein Sohn Mick die gleichen drei Buchstaben, MSC steht wieder auf der gleichen Liste wie ALO oder HAM oder RAI, wie früher.

Haas-Fahrer Mick Schumacher hat in Bahrain erklärt, dass er sich dafür eingesetzt hat, mit MSC fahren zu können. «Ich wollte das so», sagte der Formel-2-Champion. «Ich habe eine emotionale Bindung zu MSC. Ich denke, es ist auch für alle Zuschauer schön, MSC wieder in der Zeitenliste zu sehen.»

Da liegt der 21jährige Mick völlig richtig. Denn auch McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt: «Ich finde es super, dass er sich dafür entschieden hat, mit diesem Kürzel anzutreten. Auch mir wird warm ums Herz, wenn ich MSC auf der Zeitenliste sehe. Michael Schumacher war ein Held meiner Kindheit und der Grund, warum ich überhaupt in der Formel 1 arbeiten wollte.»

Wie schätzt Andreas Seidl die Aussichten von Mick Schumacher in seiner ersten GP-Saison ein? «Messlatte bei Mick sind die Leistungen im Vergleich mit seinem Teamkollegen Nikita Mazepin», so der McLaren-Teamchef gegenüber RTL. «Stärkster Gegner und erste Referenz ist immer der Teamkollege. Gerade wenn man in einem Auto sitzt, das nicht ganz so konkurrenzfähig ist, wie der diesjährige Haas-Renner.»

«Für Mick ist der Sprung in die Formel 1 ein Riesenschritt. Junge Fahrer wie er müssen auch damit klarkommen, was alles ausserhalb des Autos passiert. Aber ich glaube, bei dem, was wir bei Mick bislang gesehen haben, lässt sich sagen – er hat alles, was ein Spitzenfahrer mitbringen muss. Auch ich freue mich darauf zu verfolgen, wie es Mick in seiner ersten Saison ergeht.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2