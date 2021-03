Formel 1 in Österreich: So berichten ServusTV und ORF

​Während in Deutschland RTL als F1-Anbieter im freien Fernsehen ausgestiegen ist, gibt’s auch in Österreich viel Neues. ServusTV und ORF zeigen GP-Sport abwechselnd und mit Hintergrund-Magazinen.

Im deutschsprachigen Raum gibt es einzig in der Schweiz für 2021 keine Veränderung, was die Berichterstattung über die Formel 1 angeht. In Deutschland ist der Pay-TV-Sportkanal Sky zum einzigen Anbieter geworden, nachdem RTL im Free-TV nach drei Jahrzehnten ausgestiegen ist. Durch ein spezielles Abkommen mit Sky werden von den Kölnern immerhin noch Rennen über das Jahr verteilt gezeigt – Imola, Barcelona, Monza, Interlagos.

In Österreich bleibt ebenfalls kein Stein auf dem anderen. Der Salzburger Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House ist ab sofort der Premium-Rechtehalter in der Alpenrepublik, hat somit die MotoGP und die Formel 1 im Portfolio. ServusTV und ORF haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das vorsieht, dass die Rennen abwechselnd ausgestrahlt werden. Einzige Ausnahme: Am Spielberg-Wochenende berichten beide Sender vor Ort.

Jeweils am Freitag zeigt ServusTV das erste und zweite freie Training live. Am Samstag folgen das dritte freie Training sowie das Qualifying in Direktübertragung. Am Sonntag dann der Grand Prix. Sämtliche Sessions der Formel 1 werden sowohl im Free-TV bei ServusTV als auch im Livestream unter sport.servustv.com sowie in der App übertragen. Dazu gibt es Feature-Stories, Vorschauen, Nachberichte und Hintergrundgeschichten.

Bei allen Live-Übertragungen liefert Moderatorin Andrea Schlager Stimmungsberichte, News und Interviews aus der Boxengasse. Das Renngeschehen wird von Andreas Gröbl kommentiert. Als Experten arbeiten die Formel-1-erfahrenen Nico Hülkenberg und Christian Klien. ServusTV bietet zudem aus dem neuen Hightech-Studio in Salzburg das Motorsportmagazin Speed.



Für jene Wochenenden, an welchen ServusTV zum Zug kommt, hat sich der ORF eine Alternative ausgedacht: eine Analyse-Sendung zum Formel-1-Rennen vom Nachmittag unter dem Titel Motorhome. Hier erläutert Experte Alex Wurz das Rennen an der Seite von Ernst Hausleitner. Dazu kommt Rennstallbesitzer Robert Lechner. Neu in der Riege der Experten sind Racer wie Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner und Corinna Kamper.



Ferdinand Habsburg erklärt seine Tätigkeit: «Wenn man am Bildschirm mitfiebert, schaut man natürlich die spektakulären Sachen ganz genau an, übersieht dadurch aber ein paar wichtige Details. Und genau dafür sind wir da, um zu erklären, was hinter diesen Szenen steckt.»





ServusTV und ORF: Das Programm 2021

28. März: Sakhir, Bahrain – ServusTV

18. April: Imola, Italien – ORF

02. Mai: Portimão, Portugal – ServusTV

09. Mai: Barcelona, Spanien – ORF

23. Mai: Monte Carlo, Monaco – ServusTV

06. Juni: Baku, Aserbaidschan – ORF

13. Juni: Montreal, Kanada – ServusTV

27. Juni: Le Castellet, Frankreich – ServusTV

04. Juli: Spielberg, Österreich – ServusTV und ORF

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien – ORF

01. August: Budapest, Ungarn – ServusTV

29. August: Spa, Belgien – ORF

05. September: Zandvoort, Niederlande – ServusTV

12. September: Monza, Italien – ORF

26. September: Sotschi, Russland – ORF

03. Oktober: Singapur, Singapur – ServusTV

10. Oktober: Suzuka, Japan – ORF

24. Oktober: Austin, USA – ORF

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko – ServusTV

07. November: São Paulo, Brasilien – ORF

21. November: Melbourne, Australien – ServusTV

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien – ServusTV

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi – ORF





Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 26. März

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Race On, die Formel 1 hat ein neues Zuhause

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix von Sakhir 2020

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.55 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.25 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

12.30 Uhr: 1. Training

13.45 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

16.00 Uhr: 2. Training

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erlösung

21.40 Uhr : Sky Sport F1 – Kriegskunst

22.20 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

23.50 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 27. März

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

12.25 Uhr: Sky Sport F1 – Ayrton Senna

12.35 Uhr: Sky Sport F1 – Jahresfilm 2020

12.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

13.00 Uhr: Beginn 3. Training

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Vorbericht Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ServusTV – Analyse

18.40 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive, Ärger an der Spitze

22.15 Uhr: Sky Sport F1 – Alles oder nichts

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 28. März

05.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ayrton Senna

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte Grand Prix

15.30 Uhr: ServusTV – Vorberichte Grand Prix

16.20 Uhr: SRF zwei – Vorberichte Grand Prix, dann Rennen

16.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP

16.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung GP

17.00 Uhr: Beginn Grand Prix

18.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

19.05 Uhr: ORF1 – Motorhome, Analyse Grand Prix

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Wiederholung