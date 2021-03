Christian Horner (Red Bull Racing): Mercedes taktiert

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist skeptisch, was gewisse Aussagen von Mercedes-Steuermann Toto Wolff angeht. «Mercedes hat nicht aus Zufall die letzten sieben WM-Titel gewonnen.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat nach den dreitägigen Testfahrten von Bahrain Schwierigkeiten mit dem neuen Wagen betont und die Chancen für den Saisonbeginn relativiert. Das Handling des Modells W12 ist mangelhaft, und die Standfestigkeit lässt zu wünschen übrig. Doch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner traut dem allem nicht, er wittert Taktik.

Christian Horner: «Nach einem fast reibungslosen Ablauf unseres Tests in Bahrain erwarten einige Leute, dass wir die sieben Jahre währende Dominanz von Mercedes beenden. Aber bei unserer Nachbesprechung des Tests hat sich gezeigt: Wir sind da eher vorsichtig. Niemand von uns unterschätzt die Aufgaben, die vor uns liegen.»

«Mercedes hat nicht aus Zufall die letzten sieben WM-Titel gewonnen. Das ist ein hochklassiger Rennstall, der auf jede Herausforderung reagieren kann», so der Brite in seiner eigenen Kolumne bei Red Bull Racing. «Ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Jahren ähnliche Diskussionen geführt haben nach den Wintertests, und dann haben sie in Melbourne die Gegner in Grund und Boden gefahren.»

«Klar probiert Mercedes, Druck vom Kessel zu nehmen, das gehört zum Geschäft. Aber Fakt bleibt: Sie sind der Klassenbeste, und es liegt an uns, sie abzulösen.»



«Wir nehmen nichts als gegeben, sondern konzentrieren uns ganz auf die eigene Leistung. Was gut ist: Wir haben eine solide Basis, auf welcher wir den Wagen entwickeln können. Es gibt kein Problem, dem wir hinterher hetzen müssten.»





Red Bull Racing – die Fahrer

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)





Red Bull Racing – die Motoren

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007–2018: Renault

Seit 2019: Honda





Red Bull Racing – die Erfolgsbilanz

4 Fahrer-WM-Titel (mit Sebastian Vettel 2010–2013)

4 Konstrukteurs-Pokale (2010–2013)

303 Grands Prix

64 Siege

17 Doppelsiege

183 Podestplätze

63 Pole-Positions

68 beste Rennrunden

3876 Führungsrunden

5043,5 WM-Punkte