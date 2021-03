Fernando Alonso: «Bis zum Ausfall hatte ich Spass»

Fernando Alonsos erster GP-Einsatz seit seinem Formel-1-Comeback endete vorzeitig. Bis zum Ausfall erlebte der Alpine-Star aber einen unterhaltsamen ersten Saisonlauf auf dem Bahrain International Circuit.

Das Comeback-Rennen in der Wüste von Bahrain durfte Fernando Alonso nach einer starken Qualifying-Leistung am Vortag vom neunten Startplatz in Angriff nehmen. Der Champion von 2005 und 2006 hoffte auf einen Punkterang, doch der GP war für den Spanier schon in der 33. Runde gelaufen, er musste seinen GP-Renner an der Box abstellen.

Nach dem verfrühten Aus erklärte der Alpine-Pilot im Sky Sports F1-Interview seufzend: «Offenbar sind Trümmerteile in die hintere Bremsbelüftung gelangt, das war also Pech, ein dummer Zufall, aber genau das ist in diesem Rennen passiert.» Und er betonte: «Wir müssen das nun hinnehmen und daraus lernen, und bis zum Ausfall hatte ich Spass. Ich hatte ein paar nette Duelle mit meinen Kollegen und ich hoffe, dass wir in Imola wieder bereit sind, neu anzugreifen.»

Der 39-Jährige weiss, dass sein Rennstall noch zulegen muss, denn die Leistungsdichte ist in diesem Jahr noch grösser als in der Saison zuvor. «Wenn man sich das Rennen anschaut, dann sieht man, wie hart umkämpft das Mittelfeld ist», mahnte Alonso. «Wenige Zehntel können da schon einen Riesenunterschied ausmachen. Ich denke, es wird eine sehr interessante und hart umkämpfte Saison werden.»

Geschäftsführer Marcin Budkowski schilderte: «Das ist nicht der beste Saisonstart für uns, denn wir hatten im Qualifying und im Rennen kein Glück. Beide Autos sind gut ins Rennen gestartet und konnten auf der ersten Runde einige Positionen gewinnen, Fernando gehörte da zu den schnellsten Zehn.»

«Nach seinem ersten Stopp hatten wir aber ein kleines Problem, das uns zwang, die Performance herunterzuschrauben», fuhr der 43-jährige Ingenieur fort. «Das hat dazu geführt, dass die Temperaturen stiegen und dadurch wurde das Bremssystem beschädigt. Deshalb haben wir ihn aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen genommen. Er hatte sehr viel Pech, wenn man bedenkt, welch starken Eindruck er vor dem Ausfall hinterlassen hat.»

Bahrain-GP, Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32.03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

WM-Stand nach 1 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 25 Punkte

2. Verstappen 18

3. Bottas 16

4. Norris 12

5. Pérez 10

6. Leclerc 8

7. Ricciardo 6

8. Sainz 4

9. Tsunoda 2

10. Stroll 1

11. Räikkönen 0

12. Giovinazzi 0

13. Ocon 0

14. Russell 0

15. Vettel 0

16. Schumacher 0

17. Gasly 0

18. Latifi 0

19. Alonso 0

20. Mazepin 0

Marken

1. Mercedes 41

2. Red Bull Racing 28

3. McLaren 18

4. Ferrari 12

5. AlphaTauri 2

6. Aston Martin 1

7. Alfa Romeo 0

8. Alpine 0

9. Williams 0

10. Haas 0