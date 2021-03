Lando Norris (McLaren, P4): «Es war nicht einfach»

McLaren-Talent Lando Norris durfte sich im ersten Saisonlauf in der Wüste von Bahrain über den vierten Platz freuen. Der junge Brite musste einige Überholmanöver wagen und war hinterher zufrieden mit seiner Leistung.

Im vergangenen Jahr konnte Lando Norris beim Saisonauftakt in Spielberg seinen ersten und bisher einzigen GP-Podestplatz feiern. Der McLaren-Pilot wurde auf dem Red Bull Ring Dritter. In diesem Jahr startete die Königsklasse auf dem Wüstenkurs von Bahrain in die neue WM, und Norris musste sich mit dem vierten Platz begnügen.

Der 21-Jährige fuhr vom siebten Startplatz los und musste einige Überholmanöver wagen, um nach vorne zu kommen. Er schnappte sich seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo und Pierre Gasly im starken AlphaTauri in der vierten Kurve, wobei er auf der Aussenseite vorbeizog, später zog er auch am Ferrari von Charles Leclerc vorbei und war damit als Vierter unterwegs.

Als dann Valtteri Bottas’ Boxenstopp ganze zehn Sekunden dauerte, weil ein Vorderrad klemmte, wähnte sich Norris bereits auf dem Podest, wie er hinterher berichtete: «Etwas passierte beim Stopp von Bottas und ich hoffte, dass er aus dem Rennen war – nein, natürlich wünscht man das niemandem, aber einen kurzen Augenblick dachte ich, da könnte noch was passieren und ich erinnerte mich an den letztjährigen Saisonauftakt.»

«Aber ich bin sehr glücklich mit dem vierten Platz», beteuerte der WM-Neunte des Vorjahres. «Wir hatten ein gutes Tempo, das Auto fühlte sich toll an und ich konnte das Rennen kontrollieren. Aber ich musste mich auch an Daniel, Pierre und Charles vorbeikämpfen, es war also nicht einfach. Ich habe am Anfang hart um die Positionen gekämpft, sodass ich später dann meine Reifen schonen konnte.»

Mit Blick auf die Konkurrenz hielt Norris fest: «Mercedes und Red Bull Racing haben einen Vorsprung, sie konnten wegziehen. Ich musste die Ferrari-Piloten auf der Strecke überholen und mich dabei auf mein Tempo verlassen. Pierre und Daniel habe ich dann aussen in der vierten Kurve geschnappt, der Speed war also gut. Und das hat das Leben etwas einfacher gemacht, ich konnte meinen Vorsprung halten und mich auf mich selbst konzentrieren.»

«Natürlich gibt es für uns noch viel zu tun, es wäre schön gewesen, von Position 4 ins Rennen zu gehen. Aber was das erste Rennen betrifft, denke ich, dass wir sehr zufrieden sein können», fügte der WM-Vierte an.

Bahrain-GP, Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32.03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

WM-Stand nach 1 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 25 Punkte

2. Verstappen 18

3. Bottas 16

4. Norris 12

5. Pérez 10

6. Leclerc 8

7. Ricciardo 6

8. Sainz 4

9. Tsunoda 2

10. Stroll 1

11. Räikkönen 0

12. Giovinazzi 0

13. Ocon 0

14. Russell 0

15. Vettel 0

16. Schumacher 0

17. Gasly 0

18. Latifi 0

19. Alonso 0

20. Mazepin 0

Marken

1. Mercedes 41

2. Red Bull Racing 28

3. McLaren 18

4. Ferrari 12

5. AlphaTauri 2

6. Aston Martin 1

7. Alfa Romeo 0

8. Alpine 0

9. Williams 0

10. Haas 0