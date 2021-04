Jos Verstappen: «Super Job von Mercedes»

Der frühere GP-Pilot Jos Verstappen blickt auf den Saisonauftakt in Bahrain zurück und erklärt, warum er zuversichtlich auf das nächste Rennen blickt. Er ist sich sicher: «Das wird ein unglaublich spannendes Jahr.»

Max Verstappen startete von der Pole ins erste Formel-1-Rennen der Saison. Doch nach dem GP auf dem Wüstenkurs von Bahrain war es letztlich Titelverteidiger Lewis Hamilton, der vom höchsten Podesttreppchen strahlte. Der Mercedes-Star kam dank einer guten Strategie seiner Mannschaft am schnellen Red Bull Racing-Fahrer vorbei, wie auch Max’ Vater Jos Verstappen weiss.

Der ehemalige GP-Pilot erklärte in der «Ziggo Sport»-Sendung «Formula 1 Café»: «Wir hatten das Auto, um den Sieg zu holen, das konnte jeder sehen. Aber Mercedes hat in Bahrain strategisch einen super Job gemacht. Jeder, auch wir, ging davon aus, dass Hamilton eine 3-Stopp-Strategie fahren würde.»

«Wenn du auf der zweiten Position unterwegs bist, dann kannst du das Risiko eingehen, einen längeren dritten Stint einzulegen. Wenn nicht, dann weisst du, dass du mit Sicherheit Zweiter bleibst. Und wenn es nicht aufgeht, dann bist du immer noch Zweiter. Valtteri Bottas konnte nicht mithalten und Pérez konnte nicht als Verteidigung eingesetzt werden», erklärte er mit Blick auf die Red Bull Racing-Strategie.

Der 49-jährige Niederländer ist überzeugt, dass sein Sohn Hamilton in diesem Jahr herausfordern kann. «Das Gute ist,, dass wir in diesem Jahr wissen, dass wir auch im nächsten Rennen wieder um den Sieg kämpfen können. Das war in den vergangenen Jahren nicht so.»

Dass Mercedes aufholen könnte, fürchtet Jos nicht: «Auch wir bleiben nicht untätig, wir geben weiter Gas und ich weiss, was entwicklungstechnisch noch kommen wird. Wir sind vorbereitet und es wird ein unglaublich spannendes Jahr, davon bin ich überzeugt.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi